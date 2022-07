Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum a trouvé un accord pour son départ

Publié le 22 juillet à 11h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 22 juillet à 11h20

Annoncé avec insistance sur la short-list de l’AS Rome alors qu’il fait partie des éléments indésirables de Luis Campos au PSG, Georginio Wijnaldum a trouvé un accord avec le club italien et s’apprête donc à quitter le Parc des Princes. De bon augure pour la suite du mercato estival du PSG, qui souhaite dégraisser.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG souhaite souhaite impérativement dégraisser en cette période de mercato estival et a dressé sa liste indésirable à cet effet : Mauro Icardi, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Rafinha, Ander Herrera ou encore Thilo Kehrer ont été ciblés à cet effet, tout comme Georginio Wijnaldum.

Wijnaldum à l’AS Rome, ça brûle !

En effet, le milieu de terrain néerlandais, recruté libre par le PSG l’été dernier, n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier. Et alors que l’AS Rome est annoncée avec insistance sur ses traces ces derniers jours, le deal semble en phase de finalisation.

