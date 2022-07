Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier monte au créneau, le mercato de Neymar est réglé

Publié le 22 juillet à 10h00 par Arthur Montagne

Malgré les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi au sujet de Neymar, l'avenir du Brésilien semble bien se trouver au PSG. Le numéro de la Seleçao semble être très apprécié par Christophe Galtier qui n'a jamais caché son envie de le conserver. De son côté, l'ancien joueur du FC Barcelone a l'intention de rester à Paris, ce qui rend quasiment impossible son transfert.

Alors que le PSG était en pleine restructuration, Nasser Al-Khelaïfi lâchait une petite bombe au sujet de l'avenir de Neymar. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles », lâchait le président du PSG dans les colonnes du Parisien après une question sur la situation de Neymar. Par conséquent, un froid a été jeté sur le futur du numéro 10 brésilien.

Galtier veut garder Neymar

Cependant, Christophe Galtier a rapidement marqué son territoire dans ce dossier. En effet, lors de sa présentation en conférence de presse, le nouvel entraîneur du PSG n'a pas caché sa volonté de s'appuyer sur Neymar : « Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir un joueur comme lui dans son équipe ? J'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar . » Le message est clair, et le Brésilien semble bien avoir l'intention de justifier la confiance que lui accorde Christophe Galtier. En effet, ces des derniers jours, L'EQUIPE décrivait un Neymar très impliqué depuis la reprise de l'entraînement et lors du stage au Japon. Le numéro 10 du PSG se serait notamment distingué par sa ponctualité et son assiduité pour les entrainements comme pour les évènements promotionnels avec les sponsors du club de la capitale. Deux qualités qui n'étaient pourtant pas vraiment mise en valeur par Neymar jusqu'ici.

Transferts - PSG : Le verdict est tombé pour le mercato de Neymar https://t.co/TBH98XEUVl pic.twitter.com/jBZ41XKx8t — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Neymar veut rester au PSG

Cela témoigne donc de la volonté de Neymar de s'imposer au PSG cette saison. Selon les informations de Ben Jacobs, journaliste pour CBS Sports , bien que le club de la capitale soit ouvert à son départ, le Brésilien souhaite rester à Paris cet été. Cela se traduit donc par un comportement plus exemplaire en coulisses, mais il faudra que cela dure. En effet, sous l'impulsion de Luis Campos, le PSG a imposé de nouvelles règles plus strictes que les joueurs devront respecter sous peine de sanctions. Neymar en a conscience et semble donc avoir l'intention de changer radicalement.

Le PSG ouvert à une vente, mais se retrouve dans l'impasse