Foot - Mercato - OM

Tanguy Ndombele, le rêve impossible de Longoria sur le mercato

Publié le 22 juillet à 08h30 par Thibault Morlain

Alors que les recrues se multiplient du côté de l’OM, sur la Canebière, on n’a toujours pas renforcé le milieu de terrain. Dans l’entrejeu, il faut pourtant du sang neuf suite notamment au départ de Boubacar Kamara. Après l’échec Axel Witsel, Pablo Longoria cherche toujours la perle rare pour Igor Tudor. Le nom de Tanguy Ndombele aurait visiblement été coché, mais cela pourrait bien être impossible pour l’OM.

Pablo Longoria aura tout tenté pour retenir Boubacar Kamara, mais ce dernier n’a pas voulu prolonger à l’OM. Arrivé au terme de son contrat, le minot est donc parti librement, s’engageant alors en Premier League avec Aston Villa. Une énorme perte au milieu de terrain pour le club phocéen qui cherche depuis ce départ à recruter un nouveau joueur. Longoria pensait avoir résolu le problème avec Axel Witsel. Annoncé proche de l’OM, le Belge s’est finalement engagé du côté de l’Atlético de Madrid et sur la Canebière, on recherche toujours ce joueur qui viendra renforcer le milieu de terrain. Cela pourrait être Jordan Veretout. En effet, selon les derniers échos en provenance d’Italie, le joueur de l’AS Rome se rapprocherait de l’OM. Mais du côté de Marseille, Pablo Longoria aurait visiblement une autre piste : Tanguy Ndombele.

Mercato - OM : Avec ce transfert, Longoria va «enflammer le Vélodrome» https://t.co/SFGILzh46c pic.twitter.com/BKehKwKnds — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Un intérêt pour Ndombele

Au sortir d’un prêt du côté de l’OL, Tanguy Ndombele n’a pas été conservé par les Gones et est donc retourné à Tottenham. Toutefois, chez les Spurs, Antonio Conte ne semble pas vraiment compter sur l’international français. Par conséquent, le milieu de terrain serait invité à se trouver un nouveau club cet été. Une opportunité visiblement identifiée par l’OM. En effet, sur la chaine Youtube The Last Word on Spurs , Jack Pitt-Brooke, journaliste pour The Athletic , a lâché : « Concernant Ndombélé, on m'a dit que l’OM le voulait ».

« Marseille n'a pas d’argent »

Toutefois, Tanguy Ndombele serait très loin de rejoindre l’OM à l’occasion de ce mercato estival. Bien que Pablo Longoria serait intéressé par le joueur de Tottenham, il n’aurait tout simplement pas les moyens de se l’offrir. « Mais Marseille n'a pas d’argent », a ainsi poursuivi le journaliste britannique.

« Il sera difficile de transférer Ndombele »