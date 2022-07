Foot - Mercato

Transferts : Annoncé sur le départ, il fait son trou au PSG

Publié le 22 juillet à 06h00 par Thomas Bourseau

Arnaud Kalimuendo sur le départ ? Ce serait du moins le plan de la direction du PSG afin d’à la fois renflouer les caisses et de faire de la place pour la venue d’un nouvel attaquant. Néanmoins, Kalimuendo ferait forte impression auprès de Christophe Galtier et s’intègre parfaitement à l’atmosphère du groupe parisien.

Arnaud Kalimuendo est, comme Presnel Kimpembe, un titi parisien. Néanmoins, contrairement au champion du monde tricolore, Kalimuendo n’a pas été conservé par le club de la capitale et a dû aller s’aguerrir et gratter du temps de jeu ailleurs. Lors des deux dernières saisons, le RC Lens pouvait s’appuyer sur ses services et grâce à ces deux prêts, Kalimuendo s’est bâti une jolie cote sur le marché des transferts.

Le PSG veut profiter de la valeur marchande de Kalimuendo

Une cote dont le comité de direction du PSG aimerait bien profiter. Faute de pouvoir trouver une porte de sortie à ses indésirables, le conseiller football Luis Campos, accompagné d’Antero Henrique, songeraient tous deux à se servir de la belle valeur marchande d’Arnaud Kalimuendo afin de le vendre et de recruter un autre avant-centre en plus d’Hugo Ekitike qui a été annoncé samedi dernier. D’après 90min , Leeds United, Newcastle, Brighton, Everton ou encore Crystal Palace seraient prêts à bondir pour s’attacher les services d’Arnaud Kalimuendo lorsque le Stade Rennais garderait un oeil attentif sur la suite des opérations pour l’attaquant du PSG.

Galtier veut faire une expérience avec Kalimuendo

Depuis le début de la pré-saison du PSG, Arnaud Kalimuendo gagnerait des points auprès de Christophe Galtier. Au point que l’entraîneur du PSG aurait demandé à son conseiller football, à savoir Luis Campos, de mettre en stand-by son transfert afin de superviser les progrès de Kalimuendo pendant la pré-saison quitte à éventuellement prendre la décision de le conserver selon 90min .

Quand Kalimuendo essaye de manger avec les baguettes 🥢😭(IG / via @neymarjr )pic.twitter.com/9my3feWhNS — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 21, 2022

Kalimuendo s’engage envers le PSG et fait son trou avec le groupe