Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos a l’embarras du choix pour un transfert

Publié le 20 juillet à 21h30 par Thomas Bourseau

Du haut de ses 20 ans, Arnaud Kalimuendo serait susceptible de ne pas quitter le PSG contrairement à ce qui circule dans la presse ces derniers temps. En effet, la direction du club de la capitale, emmenée par Luis Campos, aurait pour but de recruter un nouvel attaquant et donc de céder Kalimuendo. Mais sous l’impulsion de Christophe Galtier, le Parisien pourrait rester. En cas de départ, les portes de sortie seraient nombreuses.

Arnaud Kalimuendo (20 ans) est l’une des dernières pépites issues du centre de formation du PSG. Néanmoins, afin d’avoir la possibilité de disposer d’un temps de jeu conséquent, la concurrence ayant été trop forte à son poste au PSG, Kalimuendo n’a eu d’autres choix que de partir sous la forme de prêts au RC Lens. Pendant les deux dernières saisons, chez les Sang et or, Kalimuendo a étalé ses qualités techniques au point de devenir une belle option sur le marché pour les clubs anglais, mais pas seulement.

En Angleterre, Kalimuendo fait un tabac

De par son profil, ses qualités et son jeune âge, Arnaud Kalimuendo se serait fait une belle réputation en Angleterre grâce à ses performances au RC Lens. D’après 90min , si jamais le PSG venait à prendre la décision de se séparer de Kalimuendo, les portes de la Premier League s’ouvriraient en grand pour l’attaquant français. Que ce soit Newcastle, Leeds United, Brighton, Everton ou encore Crystal Palace, tous auraient des vues sur Kalimuendo et seraient prêts à dégainer une offre de transfert au PSG pour arriver à leurs fins.

En France, le Stade Rennais garde un oeil sur la situation

La Premier League ne serait pas l’unique porte de sortie d’Arnaud Kalimuendo. En cas de transfert du PSG, chose que le conseiller football Luis Campos aimerait faire afin de renflouer les caisses du club et de faire débarquer un autre attaquant, Kalimuendo serait également apprécié par le comité de direction du Stade Rennais d’après 90min , équipe entraînée par Bruno Génésio et qui a mis la main sur la légende olympienne Steve Mandanda.

Transferts - PSG : Révélations sur les plans de Luis Campos sur le mercato https://t.co/xNEE3dNN3m pic.twitter.com/QfAUlZXf0b — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Kalimuendo est en train de convaincre Galtier