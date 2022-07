Foot - Mercato - PSG

PSG : Les planètes s'alignent pour ce transfert à 15M€ de Campos

Publié le 20 juillet à 22h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Georginio Wijnadum serait déjà poussé vers la sortie par sa direction. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'AS Rome s'intéresserait de près au milieu de terrain néerlandais. Sachant que le PSG voudrait empocher un chèque de 15M€, les Giallorossi seraient disposés à négocier un prêt avec option d'achat, tandis que Georginio Wijnaldum serait emballé par l'idée d'évoluer sous la houlette de José Mourinho.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a profité de la situation contractuelle de Georginio Wijnaldum - qui était lié jusqu'au 30 juin 2021 avec Liverpool - pour boucler son transfert libre et gratuit. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas du tout satisfait par le rendement de son milieu de terrain néerlandais. Alors que Georginio Wijnaldum n'a pas vraiment réussi à s'adapter à ses nouvelles couleurs, le PSG aimerait le voir changer de club dès cet été. Une information qui n'aurait pas échappée à l'AS Rome de José Mourinho.

L'AS Rome veut boucler un prêt avec option d'achat pour Wijnaldum

D'après les indiscrétions d' Il Corriere dello Sport , le PSG aimerait boucler un transfert avoisinant les 15M€ pour Georginio Wijnaldum lors de ce mercato estival. Et alors qu'elle s'intéresserait de près au milieu de terrain néerlandais, l'AS Rome serait prête à négocier un prêt avec option d'achat. Toutefois, les Giallorossi de José Mourinho seraient trop court financièrement pour assumer le contrat à 9M€ par an de Georginio Wijnaldum. Ainsi, la direction de la Roma aimerait que le PSG prenne en charge la moitié du salaire de son numéro 18.

Georginio Wijnaldum veut évoluer sous la houlette de José Mourinho

De son côté, Georginio Wijnaldum serait prêt à accepter un départ du PSG lors de ce mercato estival. En effet, l'international néerlandais serait séduit par l'idée d'évoluer sous la houlette de José Mourinho à l'AS Rome. Conscients de la situation, les Giallorossi compteraient donc tenter leur chance pour Georginio Wijnaldum cet été malgré leurs problèmes d'ordre financier.

