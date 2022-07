Foot - Mercato - OM

Officiel : L'OM boucle un nouveau coup sur le mercato

Publié le 22 juillet à 08h45 par Arthur Montagne mis à jour le 22 juillet à 08h45

Après avoir dynamité le marché des transferts pour renforcer son effectif, l'OM s'active désormais pour vendre et alléger son groupe. Après Steve Mandanda, Boubacar Kamara et Nemanja Radonjic, c'est Luis Henrique qui quitter le club phocéen et retourne à Botafogo sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Après des débuts poussifs, l'OM a clairement accéléré sur le mercato. En effet, en quelques heures, le club phocéen a annoncé les arrivées de Jonathan Clauss, Luis Suarez et Ruben Blanco. Des recrues qui font suite aux arrivées de Chancel Mbemba, Isaak Touré et Samuel Gigot. Désormais, Pablo Longoria espère vendre car les départs de Steve Mandanda, Boubacar Kamara, Lucas Perrin et Nemanja Radonjic ne suffisent pas.

Luis Henrique retourne à Botafogo

Dans cette optique, Pablo Longoria annonçait un dénouement imminent pour Luis Henrique. « Nous sommes dans la partie finale de la négociation avec Botafogo. Nous cherchons à faire un prêt avec une obligation d'achat », assurait-il en conférence de presse. Et c'est désormais officiel. Botafogo a effectivement annoncé l'arrivée de Luis Henrique sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Recruté pour 8M€ par l'OM en 2020, l'ailier fait son retour au sein de son club formateur.

Nantes et le Torino ont tenté le coup

Et pourtant, avant Botafogo, d'autres clubs ont tenté leur chance à l'image du FC Nantes ou encore du Torino. Le club italien a finalement misé sur un autre Marseillais puisque c'est Nemanja Radonjic qui a débarqué dans le Piémont. Luis Henrique tentera donc de se relancer dans un environnement qu'il connaît très bien.