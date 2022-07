Foot - Mercato - OM

Depay doit-il désormais être la priorité de Longoria ?

Publié le 22 juillet à 08h00 par La rédaction

Les recrues commencent à s’accumuler du côté de l’OM. Avec la Ligue des Champions, le club phocéen devait se renforcer durant ce marché des transferts. Pablo Longoria s’active donc pour cela et pour offrir de nouveaux joueurs à Igor Tudor. Le recrutement serait ainsi encore loin d’être terminé à l’OM et le nom de Memphis Depay revient de plus en plus sur la Canebière. Doit-il alors être la priorité de Longoria ?

Malgré Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu et Bamba Dieng, l’OM souhaitait se renforcer offensivement cet été. Cela a été chose faite avec l’arrivée de Luis Suarez en provenance de Grenade. Igor Tudor a donc un nouvel attaquant, mais son secteur offensif pourrait encore bouger, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. D’ailleurs, pour ce qui est des possibles futurs transferts, il est notamment question de Memphis Depay.

Le nouvel objectif de l’OM ?

Après son passage à l’OL, Memphis Depay, aujourd’hui au FC Barcelone, pourrait bien faire son retour en Ligue 1. En effet, l’OM aurait coché son nom. La piste menant au Néerlandais ne cesse d’être évoquée ces derniers jours et comme a pu l’expliquer Romain Canuti au micro de RMC , Longoria aurait fait de Depay un objectif pour cette seconde partie de mercato. Mais pour faire venir le numéro 9 du Barça, il faudra également dégraisser.

Indésirable à Barcelone !

L’OM arrivera-t-il à recruter Memphis Depay ? Pablo Longoria a des raisons d’y croire puisque du côté du FC Barcelone, le Néerlandais est aujourd’hui indésirable. Avec la prolongation de Dembélé et les arrivées de Lewandowski et Raphinha, les places sont chères dans l’attaque de Xavi et on ne compterait donc plus sur Depay. Ce dernier serait ainsi invité à se trouver un nouveau club cet été et l’OM pourrait alors en profiter.

Mercato - OM : Le Barça a envoyé un message retentissant à Memphis Depay https://t.co/OORh4akxUm pic.twitter.com/vjpWSbd5tG — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

De nombreux chantiers à l’OM

Recruter Memphis Depay serait un gros coup de la part de l’OM. Mais sur la Canebière, il y a également d’autres gros chantiers à régler. En effet, à gauche, Igor Tudor est toujours à la recherche d’un piston. Au milieu de terrain, Boubacar Kamara n’a toujours pas été remplacé. Et en parallèle, Pablo Longoria a également fort à faire avec le dégraissage et les ventes alors que Frank McCourt met la pression pour faire rentrer de l’argent. De nombreux indésirables sont ainsi toujours en instance de départ. De quoi occuper Longoria pour la suite du marché des transferts...



Alors, Depay doit-il être la priorité de l’OM ?