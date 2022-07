Annoncé sur le départ, Neymar scelle son avenir dans le projet

Foot - Mercato - PSG

Annoncé sur le départ en début de mercato estival, Neymar n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs. Le joueur brésilien serait revenu métamorphosé de ses vacances et est prêt à débuter le prochain exercice. Pleinement impliqué dans le projet sportif parisien, la star discute régulièrement avec Christophe Galtier de son rôle et de son positionnement sur le terrain.

Qu'il est loin le temps où Neymar faisait le forcing en coulisses pour quitter le PSG... Annoncé sur le départ cet été, le joueur brésilien a bien l'intention de poursuivre l'aventure au sein du club de la capitale. Son entourage a confirmé à nos confrères du Parisien qu'il était focalisé à 100% sur la réussite du PSG.

Une information confirmée par UOL Esporte ce vendredi. Selon le média brésilien, Neymar n'a pas l'intention de changer d'air et est déterminé à réaliser une grande saison au PSG. Revenu métamorphosé de ses vacances, le joueur espère faire taire les critiques en réalisant de bonnes prestations sous les ordres de Christophe Galtier.

Neymar não só vai ficar no PSG, como tá animado pelo futuro no clube e na seleção. ele tem conversado muito com seu novo treinador Christophe Galtier sobre conceitos táticos, posicionamento e funções e, como ele disse, tá achando que "vai entrar tudo" 👇 https://t.co/2wj0SqJkoh