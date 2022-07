Foot - Mercato - PSG

Campos, Mendes... Les révélations de Vitinha sur son transfert

Publié le 22 juillet à 20h30 par Dan Marciano

Première recrue estivale de Luis Campos au PSG, Vitinha est revenu sur son arrivée au sein du club parisien. Le milieu de terrain a pris la décision de quitter Porto et d'accepter l'offre de Luis Campos. Sensible au discours du responsable portugais, mais aussi de son agent, Jorge Mendes, le joueur espère réaliser de grands prestations sous le maillot du PSG cette saison.

Nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos a profité de sa bonne entente avec l'agent Jorge Mendes pour boucler un joli coup. Comme annoncé par le10Sport.com dès le 18 juin dernier, le club de la capitale est parvenu à mettre la main sur Vitinha, contre un chèque de 41,5M€. Révélé sous le maillot de Porto, le joueur de 22 ans est considéré comme un solide espoir au sein de son pays natal. Prometteur, il devrait prendre place au sein d'un milieu de terrain en pleine évolution. « Si je sais comment Galtier va m’utiliser ? Au milieu je pense (rires). J'essaie de faire ce qu'il me demande lors des entraînements. Je suis prêt à faire ce qu'il veu t » précise Vitinha, qui est revenu longuement sur sa signature au PSG.

🆕❤️💙 pic.twitter.com/gudGqQtG3D — Vítor Ferreira (@vitinha) July 19, 2022

« Surpris n'est pas le bon mot »

Actuellement au Japon avec le reste du groupe parisien, Vitinha n'a pas hésité au moment de signer avec le PSG. « Une surprise que le PSG me recrute ? Non, surpris n'est pas le bon mot, j'ai été très heureux d'être recruté par le PSG. J'aime être là maintenant et je prends beaucoup de plaisir. Mes qualités ? Je pense que j'aurai l'opportunité de les montrer. Je suis un joueur technique, j'aime avoir le ballon, organiser le jeu, pousser l'équipe offensivement. Je suis très fort avec la balle » a-t-il confié.

« Campos n'a pas eu besoin de me convaincre, je l'étais déjà »

Le discours porté par Luis Campos a rassuré Vitinha, représenté par Jorge Mendes : « Le projet m'a été présenté par mon agent, Jorge Mendes. Quand on a commencé à parler (avec Campos), les choses ont été très naturelles. J'aimais beaucoup son discours et ce qu'il voulait faire au PSG. Il n'a pas eu besoin de me convaincre, je l'étais déjà ».

Vitinha dévoile ses objectifs avec le PSG