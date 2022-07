Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Pérez se fait interpeller pour l’avenir de Ronaldo

Publié le 22 juillet à 18h10 par Hugo Ferreira

L’avenir de Cristiano Ronaldo est très flou. Désireux de disputer la Ligue des champions, le quintuple Ballon d’Or souhaiterait faire ses valises cet été, seulement un an après son retour à Manchester United. Malgré son passif avec le Real Madrid, le Portugais a été lié à l’Atlético, et les supporters Merengue ont tenu à interpeller Florentino Pérez à ce sujet.

Après 3 saisons à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter l’Italie afin de faire son grand retour à Manchester United. Cependant, tout ne s’est pas passé comme il aurait pu l’espérer. Malgré ses 18 buts en 30 rencontres de Premier League, les Red Devils n’ont terminé qu’à la 6ème place du classement, et ne participeront pas à la Ligue des champions. A 37 ans, le Portugais a montré qu’il a encore des ressources, et celui-ci veut toujours disputer la C1. Ainsi, le natif de Funchal souhaiterait partir, et une destination surprenante a été évoquée.

Ronaldo a été lié à l’Atlético de Madrid

Si l’avenir de Cristiano Ronaldo est incertain, un retour à Madrid a été évoqué. Toutefois, c’est bien à l’Atlético que l’international portugais a été lié. Aussi surprenant que cela puisse paraitre en raison de son aventure de 9 saisons chez le rival Merengue , le quintuple Ballon d’Or aurait effectivement vu ses services être proposés aux Colchoneros par son agent Jorge Mendes. Un transfert que les supporters du Real Madrid veulent à tout prix éviter.

Les supporters du Real Madrid demandent le retour de Ronaldo