Tchouaméni reçoit un avertissement après son transfert

Publié le 22 juillet à 22h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Transféré de l’AS Monaco au Real Madrid cet été, Aurélien Tchouaméni débarque au sein du club merengue avec de solides ambitions et un statut de joueur promis à un grand avenir. Mais Casemiro, milieu de terrain emblématique de la Casa Blanca, a néanmoins tenu à faire passer un message à son nouveau coéquipier.

Au terme d’un long feuilleton et d’un bras de fer impliquant notamment le PSG, la Juventus Turin ou encore Liverpool, c’est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise avec Aurélien Tchouaméni (22 ans) en début de mercato estival. Le milieu de terrain français a été transféré au sein de l’écurie espagnole pour plus de 100M€, bonus compris, et a donc rapporté le jackpot à l’AS Monaco. Reste désormais à savoir si Tchouaméni parviendra à s’imposer comme un nouvel élément indiscutable du Real Madrid…

Une lourde concurrence attend Tchouaméni

Car c’est un fait, l’entrejeu du Real Madrid est déjà bien garni, et l’international français va devoir batailler ferme pour obtenir du temps de jeu sous les ordres de Carlo Ancelotti. Entre les jeunes phénomènes que sont Federico Valverde et Eduardo Camavinga mais également les « anciens » du milieu de terrain du club merengue tels que Luka Modric, Toni Kroos ou encore Casemiro, sans oublier la présence de Dani Ceballos, Tchouaméni aura fort à faire pour gagner sa place au Real Madrid. Un véritable risque pour l’international français, à quelques mois seulement de la Coupe du Monde au Qatar avec les Bleus.

Casemiro annonce la couleur à Tchouaméni

Interrogé par le média brésilien SportTV ce vendredi, Casemiro a d’ailleurs évoqué le recrutement d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid et lance un avertissement très clair au milieu de terrain tricolore : « Si le recrutement de Tchouaméni peut nous pousser vers la sortie moi, Luka Modric ou Toni Kroos ? C’est impossible. Dites comment on peut abandonner Modric ou Kroos comme ça' », lâche Casemiro, qui estime donc que Tchouaméni devra faire preuve de patience avant de gagner une place de titulaire au Real Madrid.

