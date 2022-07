Foot - Mercato - PSG

PSG : Un crack du projet QSI annonce la couleur pour son avenir

Publié le 22 juillet à 23h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Intégré à l’effectif professionnel du PSG ces derniers mois et considéré comme un élément offensif en devenir, Djeidi Gassama est revenu sur son arrivée au sein du club de la capitale, et le jeune attaquant a également fait le point sur son avenir à Paris.

Son nom ne vous dit peut-être rien pour l’instant, mais Djeidi Gassama (18 ans) pourrait être l’un des visages de demain au PSG. Ce jeune attaquant, qui a fait ses grands débuts en Ligue 1 avec le PSG la saison passée (NDLR : contre Montpellier, le 14 mai dernier) alors qu’il s’entraine depuis un moment avec le groupe professionnel, se rappelle dans un large entretien accordé à Onze Mondial la tension autour de son arrivée au centre de formation parisien en provenance de Brest en 2019.

« Quand le PSG s’est présenté, tout le monde s’est agité »

« Mes parents ne connaissent pas trop le milieu du football. À Brest, tout était calme autour de moi, personne ne nous embêtait. Quand le PSG s’est présenté, tout le monde s’est agité. Mes parents avaient un peu peur pour moi parce que les fréquentations peuvent te pousser à l’erreur », indique Gassama. Finalement, le jeune attaquant réussit à franchir les étapes petit à petit au PSG, jusqu’à intégrer le groupe professionnel la saison dernière.

« Kimpembe est très important, il parle avec nous »

Il se prononce à ce sujet : « Je me dis que je joue au PSG, que je dois travailler deux fois plus que les autres jeunes de mon âge car je suis dans un grand club, avec Mbappé, Neymar ou Messi. Il faut toujours redoubler d’efforts (…) Il ne faut pas se mettre la pression, mais la pression est là dans tous les cas, tu peux t’en nourrir ou la subir. Même si les stars sont concentrées sur leur entraînement et n’ont pas vraiment le temps de nous parler, il faut quand même faire bonne impression. Dès le premier ballon, il faut être propre et précis, ensuite, tu marques, tu dribbles, et ça va tout seul. Presnel (Kimpembe) est très important pour les jeunes, il vient à nous, il parle avec nous, il nous met dans de bonnes conditions, c’est un bon », explique Djeidi Gassama.

Un avenir encore incertain au PSG