Foot - Mercato - PSG

PSG : Le choix de Mbappé est commenté dans le vestiaire de Galtier

Publié le 22 juillet à 15h45 par Arthur Montagne

Après un très long feuilleton, Kylian Mbappé a fini par accepter de prolonger son contrat au PSG où il est désormais lié jusqu'en 2025. Une décision qui a grandement fait parler, mais qui enchante Pablo Sarabia qui a suivi ça depuis le Portugal où il était prêté la saison dernière au Sporting CP.

Le PSG a eu très chaud. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a longtemps été en contact avec le Real Madrid où il aurait pu s'engager libre, un an après avoir vu le club parisien repousser les offres madrilènes pour son transfert. Et pourtant, dans la dernière ligne droite, le PSG a réussi à convaincre son attaquant de prolonger jusqu'en 2025. Une issue qui enchante Pablo Sarabia.

Transferts - PSG : Kylian Mbappé reçoit un improbable appel du pied https://t.co/M7EENUTdRj pic.twitter.com/rxWxA5qqGZ — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Sarabia est ravi de la prolongation de Mbappé

En effet, dans une interview accordée à l' AFP , l'international espagnol se réjouit de la prolongation de Kylian Mbappé. « Nous sommes très heureux qu'il soit resté avec nous, pour le joueur qu'il est et la personne qu'il est. Je pense que c'est une étape qui nous rapproche de la victoire (la Ligue des champions), mais nous devons travailler dur pour y arriver », assure-t-il.

«Il est heureux ici et cela se voit dans sa vie de tous les jours»