Foot - Mercato

De Ligt, Haaland, Tchouaméni… Les plus gros transferts du mercato

Publié le 22 juillet à 14h00 par Thibault Morlain

Alors que le marché des transferts est encore loin d’être terminé, de nombreuses opérations ont déjà secoué la planète football. En effet, des sommes folles ont été dépensées par les clubs pour s’offrir certains des meilleurs joueurs du monde. Retour sur les plus gros transferts de ce mercato jusqu’à présent… en attendant possiblement d’autres opérations qui pourraient chambouler cette liste.

Aurélien Tchouaméni

Et jusqu’à présent, le joueur le plus cher de ce mercato est Aurélien Tchouaméni. Malgré l’échec Kylian Mbappé, le Real Madrid a frappé fort en allant recruter l’international français alors à l’AS Monaco. Et Florentino Pérez n’a pas hésité à mettre le prix. C’est un chèque de 80M€ qui a ainsi été fait pour Tchouaméni, mais cette opération pourrait monter à 100M€ avec les bonus.

Darwin Nunez

100M€, c’est aussi ce que pourrait débourser Liverpool pour Darwin Nunez. Au sortir d’une excellent saison avec Benfica, l’Uruguayen a été recruté par les Reds afin de remplacer Sadio Mané. Et pour rafler la mise alors que Nunez était courtisé par les plus grands clubs européens, Liverpool n’a donc pas lésiné sur les moyens. 75M€ ont été dépensés auxquels pourraient donc s’ajouter 25M€ de bonus.

Matthijs de Ligt

Vient ensuite Matthijs de Ligt. Après son gros transferts vers la Juventus en 2019, le défenseur central néerlandais s’offre un nouveau transfert XXL. En effet, le voilà au Bayern Munich. Cet été, les Bavarois frappent fort sur le marché des transferts. Cela a été le cas avec De Ligt, recruté pour 67M€ + 10M€ de bonus.

Erling Braut Haaland

Liverpool s’est offert un nouveau buteur, Manchester City aussi. Et pas n’importe qui. En effet, les Citizens ont recruté Erling Braut Haaland, annoncé comme le futur meilleur 9 du monde. Après avoir affolé les compteurs au Borussia Dortmund, le Norvégien s’est ainsi engagé avec Manchester City, qui a bénéficié de la clause libératoire dans le contrat d’Haaland pour le récupérer moyennant 60M€.

Richarlison

Toujours en Premier League, Tottenham a également sorti le chéquier pour recruter Richarlison. Le Brésilien passe ainsi d’Everton aux Spurs. Un transfert qui a coûté cher au club dirigé par Antonio Conte. En effet, pour s’offrir les services de Richarlison, le club londonien a dû lâcher pas moins de 58M€.

Raphinha

Le FC Barcelone a également dépensé 58M€ pour recruter Raphinha en provenance de Leeds. Ces derniers mois, le club catalan était en grande difficulté financièrement, mais des solutions ont été trouvées et Xavi voit les recrues se multiplier. Raphinha a donc été acheté afin de renforcer le secteur offensif déjà bien étoffé au Barça.

Mercato : Lewandowski a snobé le PSG, Barcelone s'enflamme pour cet énorme coup https://t.co/GF8HY6gX7D pic.twitter.com/FFoh8RniqU — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Lisandro Martinez

Moyennant 57M€, Manchester United a de son côté recruter Lisandro Martinez. Excellent du côté de l’Ajax Amsterdam, l’Argentin a donc suivi Erik ten Hag, notamment à la tête des Red Devils. Lisandro Martinez a ainsi rejoint le nord de l’Angleterre et le voilà qu’il va donc renforcer le secteur défensif aux côtés de Raphaël Varane et Harry Maguire.

Raheem Sterling

Racheté ces dernières semaines, Chelsea ne manque pas d’ambitions sur ce mercato estival. Tandis que Romelu Lukaku est reparti à l’Inter Milan, Thomas Tuchel a tout de même vu un renfort offensif débarquer et pas n’importe qui. En effet, c’est Raheem Sterling qui a été acheté à Manchester City. Un transfert annoncé à 56M€ pour l’ailier britannique.

Gabriel Jesus

Autre grosse vente pour Manchester City à l’occasion de ce mercato estival : Gabriel Jesus. Devant la concurrence d’Haaland et Alvarez, le Brésilien a fait le choix de quitter les Citizens. Direction alors Arsenal. Gabriel Jesus va ainsi continuer sa carrière en Premier League. Et pour s’offrir l’attaquant, les Gunners ont donc sorti le chéquier, lâchant 52M€.

Kalvin Philipps

Sur ce mercato, Manchester City vend bien et achète bien également. Outre Erling Braut Haaland, les Citizens ont lâché un autre gros chèque. Cette fois, c’est pour Kalvin Philipps que le club dirigé par Pep Guardiola a fait une folie. Le milieu défensif a ainsi été acheté à Leeds. Un transfert annoncé à un peu plus de 48M€.



Voilà donc les 10 plus gros transferts de l’été jusqu’à présent. Et d’autres opérations n’ont également pas manqué de faire parler sur le marché à l’instar notamment de l’arrivée de Robert Lewandowski au FC Barcelone ou encore celle de Sadio Mané au Bayern Munich.