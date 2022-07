Foot - Mercato - OM

OM : Pablo Longoria tente un gros pari sur le mercato

Publié le 21 juillet à 13h30 par Dan Marciano

Après avoir officialisé les arrivées de Jonathan Clauss, Rubén Blanco et luis Suarez ce mercredi, l'OM espérait annoncer la signature de Darko Lazovic, milieu de terrain du Hellas Vérone. Pour boucler ce transfert, le club marseillais aurait proposé d'inclure Kévin Strootman. Ces dernières heures, les deux équipes étaient sur le point de parvenir à un accord, mais l'opération est bloquée en raison du joueur néerlandais.

L'OM n'est pas parti sur les mêmes standards que la saison précédente, mais demeure toujours très actif, surtout dans le sens des arrivées. Après avoir présenté à la presse, Isaak Touré, Samuel Gigot et Chancel Mbemba, le club marseillais a annoncé trois signatures ce mercredi. Celle de Jonathan Clauss, Luis Suarez et Rubén Blanco. Président de la formation, Pablo Longoria espère également officialiser l'arrivée de Darko Lazovic. Agé de 31 ans, ce milieu de terrain expérimenté est sous contrat avec Hellas Vérone, mais serait prêt à retrouver à l'OM son ancien coach, Igor Tudor.

Mercato - OM : Avec ce transfert, Longoria va «enflammer le Vélodrome» https://t.co/SFGILzh46c pic.twitter.com/BKehKwKnds — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Un profil jugé « intéressant »

Journaliste pour Footballski, Lazar Van Parijs a évoqué le profil de Lazovic. « C’est un joueur propre, propre sur lui, propre dans le jeu, simple. C’est un joueur qui a un très bon pied droit, qui va livrer de très belles passes décisives, capables de tirer des corners ou des coup-francs. Vraiment sa force c’est son pied droit, sa qualité de centre et son altruisme. C’est aussi pour ça qu’il a une carrière qui a pas forcément décollé parce qu’il n’a pas non plus chercher à se mettre en avant. Au niveau du jeu, alors lui il a commencé ailier droit, par la force des choses il est souvent descendu dans un système de 3-5-2 souvent où il a servi de piston à droite. L’année dernière Tudor l’a décalé à gauche mais en équipe nationale il reste à droite ça c’est sûr et certain que ce soit en piston ou en ailier. Tudor a toujours aimé avoir des yougoslaves ou des ex yougoslaves dans son groupe et s’il fallait résumer Lazovic en un seul mot je dirais que c’est un anti-Radonjic en fait » a-t-il déclaré.

« Ça va à contre temps, on n'est pas sur un guerrier »

Un joueur plutôt calme sur le terrain, ce qui le différence de certaines recrues estivales comme Samuel Gigot ou Chancel Mbemba. « C’est un joueur qui est respectueux de ses contrats, pour extrapoler c’est un joueur qui a un profil de père de famille, un joueur très simple, très humble, modeste et tous les journalistes serbes avec qui j’en ai parlé me disent c’est le joueur le plus adorable de notre équipe nationale, c’est l’archétype du gendre idéal. C’est un peu intéressant parce que ça va à contre temps sur les profils de Gigot et Mbemba, on n'est pas sur un guerrier » a-t-il confié dans un entretien accordé à Football Club Marseille.

Un transfert bloqué par Strootman