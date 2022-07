Foot - Mercato - OM

Troisième recrue de la journée pour Longoria à l’OM

Publié le 20 juillet à 21h45 par Thibault Morlain

Ce mercredi, l’OM est plus actif que jamais sur le marché des transferts. Le club phocéen a ainsi officialisé l’arrivée de Jonathan Clauss puis de Ruben Blanco. Et comme on dit, jamais deux sans trois. Après avoir annoncé un accord avec Grenade pour Luis Suarez, l’OM a officialisé l’arrivée de l’attaquant colombien.

Les recrues se multiplient à l’OM ce mercredi. En effet, le club phocéen a annoncé ces dernières heures les arrivées de Jonathan Clauss, arrière droit, en provenance du RC Lens. Par la suite, c’est Ruben Blanco qui a été officialisé, prêté une saison par le Celta Vigo. Et voilà que c’est maintenant Luis Suarez qui s’est engagé avec l’OM.

Luis Suarez est à l’OM

Homonyme de l’ancien joueur du FC Barcelone, Luis Suarez est donc un nouveau joueur de l’OM. Dernièrement, le club phocéen avait annoncé avoir trouvé un accord avec Grenade pour le transfert du buteur colombien. Ce mercredi soir, tout a été bouclé et le transfert de Luis Suarez a été officialisé. Il s’est engagé pour 5 ans.

📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗩𝗜 ✍️ « 𝗗𝗲 𝘃𝗶𝘁𝗲𝘀𝘀𝗲 ! » #BienvenueSurMars 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗮́𝗿𝗲𝘇 🇨🇴 🛸🪐 pic.twitter.com/A6rHX5P5g8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 20, 2022

« Joueur à fort potentiel, Luis est un attaquant rapide »