Mercato : À Madrid, Cristiano Ronaldo divise

Publié le 22 juillet à 07h00 par Thomas Bourseau

Icône du Real Madrid, où il est le meilleur buteur de l’histoire du club, Cristiano Ronaldo est annoncé du côté de l’Atletico de Madrid, lui qui refuserait de rester à Manchester United qui n’a pas validé son billet pour la prochaine Ligue des champions. Cependant, les Colchoneros ne sont pas sur la même longueur d’onde.

Cristiano Ronaldo est sans contestation possible l’un des plus grands joueurs de sa génération. Et du haut de ses 37 ans, Ronaldo compte toujours marquer l’histoire en remportant potentiellement, une sixième Ligue des champions en tant que simple joueur. Pour cela, il lui faudra aller voir ailleurs puisque Manchester United ne prendra pas part à la prochaine édition de la C1.

Un joueur de l’Atletico ne dit pas non

Jusqu’ici, le PSG, Chelsea ou encore le Bayern Munich ont recalé Cristiano Ronaldo. De quoi laisser peu de place à un transfert pour celui qui est surnommé CR7 . Légende du Real Madrid, Ronaldo pourrait-il rejoindre l’Atletico de Madrid ? Ancien joueur du Real, Marcos Llorente évolue à présent chez les Colchoneros et a fait passer le message suivant. « On n’en a pas discuté dans le vestiaire, pas du tout. Ils parlent de tellement de noms qui n'arrivent pas qu'il est inutile d'en parler. S'il vient, nous aurons le temps de parler. Moi, en tout cas, j'essaie de passer sur le sujet, parce qu'on en parle trop. Beaucoup de choses se sont produites avec des joueurs de haut niveau, puis ce n'était que de la poudre aux yeux. Tant qu'il n'y a rien d'officiel, nous ne pouvons rien commenter. Au moins, je ne le fais pas. Vous le connaissez tous et vous savez ce qu'il a accompli (rires). C'est plutôt le staff et le club qui devraient décider ».

Le président ferme le dossier