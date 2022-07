Foot - Mercato - OM

Les vérités de Jonathan Clauss après son transfert à l’OM

Publié le 21 juillet à 20h30 par Thibault Morlain

Depuis ce mercredi, Jonathan Clauss est un joueur de l’OM. Après avoir explosé sous le maillot du RC Lens, le latéral droit international français s’est engagé avec le club phocéen pour 3 saisons. Dans la foulée de sa signature, Clauss s’est confié aux médias de l’OM. L’occasion pour lui de se confier sur son transfert chez le deuxième du dernier championnat de France.

Ces derniers jours, il était question d’un vif intérêt de l’OM pour Jonathan Clauss. Et cela était réciproque. Le latéral droit, alors au RC Lens, souhaitait rejoindre le club phocéen et un accord a fini par être trouvé. En effet, ce mercredi, l’OM a annoncé le transfert de Clauss, qui s’est engagé pour 3 ans au sein du club détenu par Frank McCourt. Un joli coup de la part de Pablo Longoria qui offre là à Igor Tudor un joueur qui pourrait être très important dans son dispositif. De son côté, Jonathan Clauss est plus heureux que jamais d’être à l’OM.

Mercato - OM : Après son transfert à l'OM, Clauss s'enflamme https://t.co/YoDaG2lIRV pic.twitter.com/JZWQdTJ2hY — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

« C’est une fierté exceptionnelle »

Après avoir signé son contrat avec l’OM, Jonathan Clauss a livré ses premières impressions pour les médias de son nouveau club. « C’est une fierté exceptionnelle de rejoindre un club mythique du football français. C’est une fierté et un honneur extraordinaire de pouvoir endosser ce maillot là. Que représente l’OM pour moi ? Ça représente le football français. C’est très clair, dans le monde entier, quand on parle du championnat de France, on connait l’OM. C’est une référence. C’est dingue, je suis super heureux. Il n’y a pas d’autres mots pour décrire ce que je ressens », a pu expliquer Clauss.

« J’ai surtout échangé avec le président qui m’a appelé très souvent »

Concernant les coulisses de son choix, l’ancien joueur du RC Lens a également avoué : « Quels arguments de l’OM m’ont convaincu ? Je dirais tout. Tous les aspects. La grandeur du club, les valeurs du club, les projets du club. Il y a tellement de choses qui ont été mises en place pour que j’ai envie de rejoindre ce club. Pour moi, ça a été très logique. (…) Avant ma signature, j’ai surtout échangé avec le président qui m’a appelé très souvent. Je me suis reconnu dans son discours. On est similaire sur beaucoup d’aspect. Ça me paraissait normal ».

« Plus impatient que moi, c’est pas possible »