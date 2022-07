Foot - Mercato - OM

Le message fort de Luis Suarez après son transfert à l’OM

Publié le 21 juillet à 21h15 par Thibault Morlain

Luis Suarez est désormais un joueur de l’OM. Homonyme de l’ancien du FC Barcelone, le Colombien s’est engagé pour 5 ans avec le club phocéen. Un renfort en attaque pour Igor Tudor. Suarez quitte donc Grenade et après son transfert, il a tenu à faire ses adieux à son désormais ancien club.

L’OM est très actif sur le marché des transferts. Ce mercredi, le club phocéen a officialisé pas moins de trois nouveaux joueurs. Ainsi, successivement, l’OM a annoncé les arrivées de Jonathan Clauss, Ruben Blanco et Luis Suarez. Ce dernier s’est engagé pour 5 ans en provenance de Grenade et vient ainsi renforcer le secteur offensif.

📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗩𝗜 ✍️ « 𝗗𝗲 𝘃𝗶𝘁𝗲𝘀𝘀𝗲 ! » #BienvenueSurMars 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗮́𝗿𝗲𝘇 🇨🇴 🛸🪐 pic.twitter.com/A6rHX5P5g8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 20, 2022

« Je dis au revoir à ce qui a été ma maison durant les deux dernières saisons »

Luis Suarez quitte donc Grenade pour l’OM. Et sur son compte Instagram , il a tenu à faire ses adieux, confiant : « Aujourd’hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison durant les deux dernières saisons. Les adieux sont toujours difficiles et encore plus quand tu dois dire au-revoir à un club que tu aimes tant. Je dis au revoir au club de Grenade, mais pas avant d’avoir dit merci à toutes les personnes qui m’ont accompagné durant cette période ».

« Merci à la direction, aux entraîneurs et au staff »