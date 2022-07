Foot - Mercato - OM

Longoria a fait le forcing pour cette recrue estivale

Publié le 23 juillet à 03h00 par Thibault Morlain

Meilleur latéral droit de Ligue 1, Jonathan Clauss franchit un nouveau cap dans sa carrière. Après avoir découvert l’équipe de France, le voilà désormais transféré à l’OM. Le joueur de 29 ans a signé un contrat de 3 avec le club phocéen. Un joli coup de la part de Pablo Longoria, qui n’a pas lésiné sur les moyens pou convaincre Clauss.

Ces derniers jours, les recrues se sont succédées du côté de l’OM. Et le club phocéen a fini par annoncer le transfert de Jonathan Clauss, recruté en provenance du RC Lens. Le latéral droit a ainsi signé un contrat de 3 ans avec l’OM au terme d’un gros forcing de la part de Pablo Longoria pour convaincre Clauss.

« Le président m’a appelé très souvent »

Dans la foulée de sa signature à l’OM, Jonathan Clauss s’est confié aux médias du club phocéen. Et le nouveau joueur d’Igor Tudor a alors révélé les nombreux échanges avec Pablo Longoria. « Avant ma signature, j’ai surtout échangé avec le président qui m’a appelé très souvent. Je me suis reconnu dans son discours. On est similaire sur beaucoup d’aspect », a notamment expliqué Clauss.

« 𝗨𝗻𝗲 𝗳𝗶𝗲𝗿𝘁𝗲́ 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 » 🎙Fraichement arrivé au club, l’internationale tricolore, @Djoninho25 évoque son arrivée, ses objectifs et son impatience de découvrir l’@orangevelodrome. 🏟👉https://t.co/FjYUbWH5ew pic.twitter.com/b2BuMi0hI6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2022

« Ce qui m’a convaincu de venir à l’OM ? Tout »