OM : Longoria veut boucler une grosse opération sur le mercato

Publié le 22 juillet à 10h10 par Arthur Montagne

Très actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria souhaite encore renforcer l'effectif d'Igor Tudor, notamment en dénichant un piston gauche. Dans cette optique, la priorité se nomme Darko Lazovic, mais pour le moment, ce dossier semble dans l'impasse. Le président de l'OM tente quand même de faire le forcing pour boucler ce transfert.

Le mercato de l'OM a connu un sacré coup d'accélérateur ces dernières heures. En effet, le club phocéen avait d'abord bouclé les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, ce qui semblait insuffisant pour rivaliser sur la scène européenne. Néanmoins, Pablo Longoria a clairement accéléré depuis le début de la semaine puisque Jonathan Clauss, Luis Suarez et Ruben Blanco sont également arrivés, et ce n'est peut-être pas terminé.

L'Hellas Vérone refroidit par Strootman

En effet, Igor Tudor espère toujours voir débarquer un piston gauche, Jordan Amavi n'entrant pas totalement dans les plans de l'OM. Dans cette optique, la priorité du club phocéen se nomme Darko Lazovic que le technicien croate connait bien pour l'avoir eu sous ses ordres à l'Hellas Vérone. Le transfert de l'international serbe semblait même en excellente voie, mais l'OM a tenté d'inclure Kevin Strootman dans l'opération, ce qui a refroidit le club italien.

Longoria fait le forcing pour Lazovic