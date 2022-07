Foot - Mercato - OM

OM : Pablo Longoria se bat pour un chouchou d’Igor Tudor

Publié le 21 juillet à 17h30 par Thomas Bourseau

Darko Lazovic, prochaine recrue de l’OM ? Dans la journée de mercredi, le milieu de terrain serbe aurait pu, à l’instar de Jonathan Clauss notamment, débarquer à Marseille. Néanmoins, un désaccord entre l’OM et l’Hellas Vérone concernant l’opération Kevin Strootman aurait rebattu les cartes, au point de faire capoter le transfert de Lazovic ? Pas tout à fait puisque les négociations auraient repris.

Il était attendu à Marseille mercredi, journée où les arrivées de Luis Suarez, Jonathan Clauss et Ruben Blanco ont toutes été officialisées par l’OM. Cependant, Darko Lazovic n’est pas encore un joueur de l’OM. Et la faute reviendrait à un ancien chouchou de Rudi Garcia : Kevin Strootman.

Lazovic est prêt à venir à l’OM contre une indemnité de 5M€

Tout semblait pourtant bouclé entre l’Hellas Vérone et l’OM afin que Darko Lazovic vienne déposer ses valises au sein de la cité phocéenne contre un chèque de 5M€. En outre, Kevin Strootman devait faire le chemin inverse et rejoindre Vérone à un an de la fin de son contrat à l’OM.

Désaccord entre l’OM et Vérone sur l’opération Strootman

Cependant, rien ne s’est passé comme prévu et le transfert de Darko Lazovic a donc été reporté, le temps qu’un terrain d’entente puisse être trouvé entre l’Olympique de Marseille et le pensionnaire de Serie A sur les modalités de l’opération Strootman. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, on devrait à cela l’absence de l’officialisation de la venue de Lazovic, qui était pourtant prêt à mettre les pieds dans un avion privé affrété par l’OM avant qu’on lui demande de patienter.

Olympique Marseille and Verona are in direct contact to resolve key details of Darko Lazović-Kevin Strootman swap deal. Negotiations still ongoing, not collapsed as of now. 🚨🔵 #OM Talks will continue in the next hours as OM really want Lazović. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2022

Les discussions reprennent pour la double opération Strootman Lazovic