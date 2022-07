Foot - Mercato - OM

Clauss, Suarez… Longoria a enflammé le mercato

Publié le 22 juillet à 05h00 par Thibault Morlain

Ces dernières semaines, le marché des transferts était source de tensions du côté de l’OM. C’est d’ailleurs pour cela que Jorge Sampaoli a décidé de claquer la porte. Mais depuis l’arrivée d’Igor Tudor, Pablo Longoria est passé à la vitesse supérieure. Et ces dernières heures, à l’OM, c’était très mouvementé avec les officialisations qui se sont succédées.

Avec la Ligue des Champions à jouer pour la saison à venir, l’OM doit se renforcer en conséquence cet été. Malgré le manque de moyens, Pablo Longoria fait tout ce qu’il peut pour offrir les renforts nécessaires à Igor Tudor. Et plusieurs recrues sont déjà arrivés à l’OM et la plupart ont été officialisées ces dernières heures. En effet, ce mercredi, le club phocéen a frappé fort.

Les recrues se multiplient pour l’OM

Mercredi, l’OM a annoncé pas moins de 3 recrues. Et cela a commencé avec Jonathan Clauss. Meilleur latéral droit de Ligue 1, l’international français a été recruté au RC Lens. Il s’est ainsi engagé pour 3 saisons et pourrait être très important dans le schéma d’Igor Tudor. Dans la foulée, l’OM a également officialisé l’arrivée de Ruben Blanco. Prêté un an par le Celta Vigo, l’Espagnol vient pour seconder Pau Lopez, remplaçant ainsi Steve Mandanda.

Jamais deux sans trois

Et l’OM ne s’est pas arrêté là. Après avoir annoncé un accord avec Grenade pour le transfert de Luis Suarez, l’attaquant colombien, le club phocéen a officialisé cette opération. Le voilà désormais à l’OM et ce pour les 5 prochaines années.