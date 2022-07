Foot - Mercato - OM

Longoria sur le point de faire coup double, une incroyable

Publié le 22 juillet à 17h10 par Dan Marciano

La prochaine recrue de l'OM devrait être Darko Lazovic. Le joueur du Hellas Vérone serait très proche de rejoindre le club marseillais, dans le cadre d'un échange avec Kévin Strootman. Ces dernières heures, Pablo Longoria aurait intensifié les négociations dans ce dossier et serait en train de discuter des derniers détails avec ses homologues italiens.

La septième recrue de l'OM est-elle déjà identifiée ? Après Isaak Touré, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Jonathan Clauss, Rubén Blanco et Luis Suarez, le club marseillais s'active pour boucler l'arrivée de Darko Lazovic, ancien protégé d'Igor Tudor au Hellas Vérone. Dernièrement, un échange avec Kévin Strootman était évoqué, mais les deux parties avaient du mal à s'entendre su rle cas du milieu de terrain néerlandais.





Lazovic serait sur le point de débarquer à l'OM

Toutefois, les négociations auraient repris, et elles iraient dans le bon sens. Selon les informations de TMW et de Foot Mercato , Pablo Longoria serait revenu à la charge et serait sur le point de boucler cette opération. Les positions se seraient rapprochées dans ce dossier. Dans les prochains jours, Lazovic devrait débarquer à Marseille pour signer son contrat avec l'OM selon les deux médias, tandis que Strootman devrait faire le chemin inverse.

Enfin terminé pour Kévin Strootman ?