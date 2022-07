Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a recruté «un joueur Ligue des champions»

Publié le 24 juillet à 06h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM s'est assez massivement renforcé en défense centrale. Parmi les joueurs recrutés par Pablo Longoria, Chancel Mbemba semble être le plus expérimenté et les plus aguerri aux joutes européennes. Son arrivée est d'ailleurs largement validée.

Pour lancer son mercato, l'OM a débuté par le recrutement de défenseurs centraux. Transféré en janvier puis prêté au Spartak Moscou, Samuel Gigot est arrivé cet été à Marseille. Mais les vrais nouveaux défenseurs sont Isaak Touré, transféré pour 7M€, bonus compris, en provenance du Havre, et Chancel Mbemba. Ce dernier débarque libre à l'issue de son bail avec le FC Porto. Très expérimenté, le défenseur central débarquer pour encadrer les joueurs qui ont moins l'expérience en Ligue des champions. Et Pablo Longoria ne manquait pas de s'enflammer pour son nouveau joueur.

Longoria s'enflamme pour Mbemba

« Le sourire de Chancel me plaît. C'est quelque chose que j'apprécie. Pour Chancel, c'est la réussite malgré les difficultés. Avec beaucoup de performances dans un championnat belge difficile. Un football portugais est différent qu'en Angleterre et en Belgique. C'est un défenseur central à l'ancienne. On avait l'opportunité de faire le transfert en tant que joueur libre, on a saisi l'opportunité. Ca devenait une obligation de saisir l'opportunité si on joue à trois derrière avec les remplaçants. Il joue avec de la personnalité, il a de l'expérience et c'est important pour nous. On a amélioré l'effectif sur les joueurs défensifs. C'est important de boucler des opportunités comme ça », assurait le président de l'OM en conférence de presse.

👇 Ils ont fait leurs premiers pas sous les couleurs olympiennes hier soir lors de #BOROOM ! 9️⃣9️⃣ @mbemba22 🔵⚪️ pic.twitter.com/OUeXZ5fFC3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 23, 2022

«Mbemba ? Un joueur Ligue des Champions»

Coéquipier de Chancel Mbemba à Newcastle, Henri Saivet confirme que l'OM a réalisé une très belle affaire. « C'est un défenseur rugueux. Ce que j'aime chez lui, c'est que l'on sait qu'il va faire son travail. C'est un joueur fiable et abouti. Il n'est pas très grand (1m82), mais ce qu'il réussit à faire dans les airs c'est impressionnant ! Pour l'avoir vu à mes côtés à Newcastle, il est redoutable dans les duels, et ça malgré le niveau relevé de la Premier League. Je pense que les Marseillais vont l'adorer, car il est très solide avec beaucoup d'impact. Il arrive également avec une grosse expérience : il a joué la Ligue des Champions avec Porto, où il a aussi été champion du Portugal. Il a évidemment joué en Premier League et il est devenu un pilier de sa sélection. C'est une très bonne arrivée pour l'OM avec un "joueur Ligue des Champions." A Newcastle, il a été capable de dépanner sur les côtés de la défense ou même d'évoluer devant la défense, mais c'est avant tout un central. Il est complet, même balle au pied », lance-t-il au site officiel de la L1.

«C’est un joueur prêt pour le plus haut niveau»