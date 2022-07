Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Neymar a tranché pour son mercato

Publié le 24 juillet à 04h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’avenir de Neymar fait couler beaucoup d’encre et que les informations se multiplient au sujet de l’avenir de la star brésilienne du PSG, Christophe Galtier a laissé planer un gros doute samedi. Mais Neymar a immédiatement tenu à clarifier la situation pour son mercato…

Actuellement engagé avec le PSG jusqu’en 2027 après avoir prolongé son contrat il y a un peu plus d’un an, Neymar (30 ans) peut-il vraiment être transféré cet été ? L’attaquant brésilien, qui reste à ce jour le joueur le plus cher de toute l’histoire du mercato (222M€ à son arrivée au PSG en 2017), fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs semaines.

Le PSG semble envisager son départ

En effet, à en croire les dernières tendances, la direction du PSG verrait d’un très bon œil un départ de Neymar qui n’a jamais trouvé son rythme de croisière depuis son arrivée au Parc des Princes. Le Parisien a même révélé ces derniers jours que l’attaquant brésilien avait été proposé à Manchester City dans le cadre d’un échange impliquant Bernardo Silva, mais les Citizens avaient refusé cette opération. Le PSG semble donc vouloir pousser Neymar vers la sortie, et la nouvelle sortie médiatique de Christophe Galtier confirme cette tendance.

« Ce qui va advenir, je ne sais pas… »

Interrogé samedi en conférence de presse après la victoire du PSG en match amical face aux Urawa Red Diamonds (3-0), Galtier a semé le trouble quant au futur de son numéro 10 : « Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas… On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîner », a lâché l’entraîneur du PSG. Un discours relativement énigmatique, et qui ne présage rien de bon pour Neymar.

Neymar l’affirme, il ne quittera pas le PSG