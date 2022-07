Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar fait une annonce tonitruante sur son avenir

Publié le 23 juillet à 16h00 par Bernard Colas mis à jour le 23 juillet à 16h03

Alors qu’il sort d’une nouvelle saison décevante, Neymar n’apparaît plus comme un élément intransférable aux yeux des dirigeants du PSG. Ce samedi, Christophe Galtier a d’ailleurs semé le doute sur l’avenir du Brésilien, mais de son côté, le principal intéressé compte rester dans la capitale et l’a fait savoir.

Après avoir animé le mercato estival à plusieurs reprises ces dernières années, Neymar se retrouve une nouvelle fois au cœur des rumeurs pour son avenir, mais cette fois-ci, c’est le PSG qui souhaiterait s’en séparer. L’international auriverde sort d’une saison irrégulière et ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Ce samedi, Christophe Galtier a d’ailleurs reconnu qu’il ne pouvait pas garantir la présence de Neymar dans son effectif dans les prochaines semaines.

« Neymar ? Je ne sais pas… On l'annonce partant, on l’annonce restant »

« Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas… On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîner », a confié Christophe Galtier après la rencontre amicale du PSG remportée face aux Urawa Red Diamonds (3-0).

« Je veux toujours rester au club »