Foot - Mercato - PSG

PSG : Coup de théâtre, Galtier lâche une bombe sur Neymar

Publié le 23 juillet à 15h30 par Arthur Montagne mis à jour le 23 juillet à 15h33

Bien qu'il semble répondre aux exigences attendues depuis la reprise de l'entraînement, Neymar n'est pas encore assuré de rester au PSG cet été. Le mercato est long, et un transfert n'est pas à exclure. Même Christophe Galtier assure qu'il ne peut pas garantir que le Brésilien restera à Paris cet été. Le feuilleton est relancé.

La situation de Neymar ne cesse de faire parler. Il faut dire qu'à l'issue de la saison, le PSG a lancé une petite révolution en interne avec l'arrivée de Luis Campos et Christophe Galtier. Le mot d'ordre est simple, il faut retrouver de la rigueur et mettre fin aux passe-droits. Des mesures qui visent notamment Neymar dont le comportement a été plusieurs fois pointé du doigt. Et lorsque Nasser Al-Khelaïfi avait été interrogé sur l'avenir du Brésilien, sa réponse avait de quoi semer le doute. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles », assurait le président du PSG dans les colonnes du Parisien .

Neymar répond présent au Japon

Par conséquent, l'avenir de Neymar fait grandement parler bien que son contrat court jusqu'en 2027, après la levée d'une option, comme révélé par le10sport.com. Le PSG tenterait de se séparer du Brésilien qui aurait toutefois changé ses habitudes en interne. Le Parisien expliquait récemment que le numéro 10 était épanoui en interne et son comportement serait même salué. Globalement, son implication serait bien vue en interne. De là à totalement inverser la tendance pour son mercato ? C'est loin d'être garanti.

Galtier ne sait pas si Neymar va rester au PSG

Et pour cause, après la victoire du PSG face aux Urawa Red Diamonds (3-0), Christophe Galtier s'est présenté en conférence de presse et a jeté un froid sur l'avenir de son numéro 10 : « Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas… On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîner ».

Et pourtant, Galtier compte sur Neymar