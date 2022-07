Foot - Mercato - PSG

PSG : Les tacles envoyés à Galtier sur son départ de l’OGC Nice

Publié le 23 juillet à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG cet été pour venir assurer la succession de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a donc quitté l’OGC Nice où il n’aura passé qu’une seule saison au poste d’entraîneur. Mais il semblerait que cette collaboration avec les Aiglons, qui avait pourtant tout d’une idylle sur le papier au départ, se soit relativement mal terminée pour Galtier.

Malgré des rumeurs persistances annonçant une possible nomination de Zinedine Zidane sur le banc du PSG, le10sport.com vous avait fait une annonce claire le 10 juin dernier : Christophe Galtier était le grand favori de Luis Campos pour le poste. Et l’avenir nous a donné raison puisque quelques semaines plus tard, le 5 juillet, le PSG officialisait la nomination de l’ancien entraîneur de l’OGC Nice en lieu et place de Mauricio Pochettino. Il faut dire que pour son unique saison sur le banc du club azuréen, Galtier n’a pas fait l’unanimité sur le plan humain. Loin de là.

« Il aurait pu être plus performant »

Le 9 juin dernier, dans les colonnes de L’EQUIPE , Julien Fournier, qui était encore directeur du football de l’OGC Nice à cette époque, avait sèchement répondu à Galtier qui avait remis en question la qualité du mercato hivernal précédent : « C'est se donner une excuse. Parfois pour fuir une forme de réalité. Cette équipe, telle qu'elle est constituée, aurait pu avoir de meilleurs résultats. Avec plus d'allant offensif, parfois plus de courage. C'est sa lecture. Je trouve ça - même par rapport à Billal (Brahimi) - très dur, pas juste du tout. Ironie de l'histoire, c'est lui qui fait le centre sur le 3e but de la tête d'Andy (Delort) au dernier match (3-2 à Reims)… C'est sa lecture des événements. C'est un raccourci. Je pense qu'il aurait pu être lui aussi plus performant ». Ambiance.

Cardinale a chargé Galtier

Yoan Cardinale, ancien gardien de l’OGC Nice et pur produit du centre de formation du club azuréen, avait lui aussi chargé le nouvel entraîneur du PSG sur RMC Spor t : « Honnêtement, je pense que c’est une bonne chose qu’il parte. Pour avoir eu deux trois échos avec des joueurs qui sont encore dans le vestiaire niçois, il y a eu une grosse cassure avec le vestiaire. Il y a eu pas mal de problèmes…Gouiri est un joueur qui a mis en avant le fait qu’il voulait jouer attaquant, il n’a pas été écouté. Donc, ça a fait un peu débat avec le coach. Et voilà… Une cassure, une cassure à gauche, une cassure derrière », confiait Cardinale au sujet de Christophe Galtier.

