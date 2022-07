Foot - Mercato - PSG

Les vérités de l’OGC Nice après le départ de Galtier

Publié le 21 juillet à 21h45 par Thibault Morlain

Cet été, Christophe Galtier a donc quitté l’OGC Nice pour rejoindre le PSG et ainsi assurer la succession de Mauricio Pochettino. Après seulement un an chez les Aiglons, le natif de Marseille a fait ses valises. Et du côté de Nice, on a tout de même tenu à le remercier suite à son départ pour le PSG.

Après l’ASSE, le LOSC et l’OGC Nice, place maintenant au PSG pour Christophe Galtier. Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs français, il a convaincu le Qatar de lui confier la succession de Mauricio Pochettino. Voilà désormais Galtier a la tête du PSG. Un sacré défi pour celui qui a quitté Nice après seulement un an sur le banc des Aiglons.

« On remercie Christophe »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Dave Brailsford, directeur d'Ineos Sports, le groupe à la tête de l’OGC Nice, a fait passer un message à Christophe Galtier après son départ pour le PSG. « D'abord, on remercie Christophe », a-t-il notamment lâché.

