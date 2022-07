Foot - Mercato - PSG

Complications confirmées pour ce dossier de Campos

Publié le 21 juillet à 20h45 par Thibault Morlain

Souhaitant renforcer la charnière centrale du PSG, Luis Campos galère actuellement à boucler l’arrivée de Milan Skriniar. Par conséquent, le Portugais étudierait d’autres options et l'une d’elles mènerait à Gonçalo Inacio, aujourd’hui au Sporting Portugal. Problème, le club lisboète ne compterait pas faciliter la tâche du PSG. Explications.

Après Vitinha et Hugo Ekitike, le PSG souhaite encore se renforcer. Notamment en défense centrale. Avec un système à 3 centraux, Christophe Galtier doit avoir de nouvelles solutions et c’est pour cela que Luis Campos s’est activé pour Milan Skriniar. Mais ce transfert a aujourd’hui pris du plomb dans l’aile. Et au PSG, on étudierait ainsi d’autres pistes en parallèle du joueur de l’Inter Milan.

Inacio, le plan B du PSG ?

Parmi les plans B du PSG, on retrouveront notamment Gonçalo Inacio. Connaissant bien le championnat portugais, ayant déjà recruté Vitinha à Porto, Luis Campos s’intéresserait ainsi au défenseur central du Sporting Portugal. Toutefois, recruter Inacio ne sera pas une mince affaire.

C’est 45M€ pour Inacio