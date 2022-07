Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier se livre sur son intégration dans le vestiaire

Publié le 21 juillet à 14h15 par Hugo Ferreira

Mauricio Pochettino ayant été remercié par le PSG, Christophe Galtier a pris sa place depuis le début du mois de juillet. Si le tacticien français souhaite unir son effectif et a déjà instauré des règles, celui-ci découvre encore son effectif, mais semble pour le moment comblé de gérer un groupe qui vit en harmonie.

Le Paris Saint-Germain a réussi le premier match de sa tournée au Japon. Opposé à Kawasaki, le club de la capitale s’est imposé (1-2) grâce à des buts de Lionel Messi et Arnaud Kalimuendo, et a désormais les yeux rivés sur Urawa. Si les résultats obtenus par le PSG durant cette préparation sont importants, il y a notamment des attentes en interne au niveau de l’effectif. En effet, le champion de France souhaite avoir un groupe soudé, et des mesures ont été prises.

Le PSG veut former un véritable collectif

Alors que l’effectif du Paris Saint-Germain semblait désuni ces dernières saisons, Luis Campos et Christophe Galtier ont décidé de remédier à ce problème. Ainsi, le groupe est souvent ensemble, notamment pour les petits-déjeuners et déjeuners, qui sont désormais obligatoires au Camp des Loges. Les téléphones portables sont également interdits durant ces moments afin de favoriser la communication entre les coéquipiers. Des mesures qui portent leurs fruits, à en écouter le tacticien français, qui est encore dans une phase d’adaptation.

« Je suis dans la découverte de ce groupe extraordinaire »