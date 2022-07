Cette star du Real Madrid lâche une grande réponse au PSG

Foot - Mercato - PSG

Après Vitinha, le PSG cherche encore du sang neuf au milieu de terrain. Luis Campos travaille donc en ce sens et sa priorité se nommerait Renato Sanches. Récemment, le nom de Casemiro avait également circulé pour venir étoffer l’entrejeu parisien. Toutefois, le Brésilien est très loin de quitter le Real Madrid.

Le PSG a déjà acté deux recrues sur ce mercato estival avec Vitinha et Hugo Ekitike. Le premier vient ainsi renforcer le milieu de terrain, le gros chantier de Luis Campos en cette intersaison. Mais ça va encore bouger dans ce secteur de jeu. Qui viendra donc au PSG ? Cela ne devrait toutefois pas être Casemiro, milieu de terrain du Real Madrid.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG, Casemiro a lâché une réponse très claire concernant son avenir. Pour SporTV , le milieu de terrain du Real Madrid a assuré : « J’ai un contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2025. Nous savons qu’aucun joueur n’est intransférable, mais aujourd’hui, c’est une réalité pour moi. Je veux rester au Real Madrid ».

