Et si Cristiano Ronaldo rendait un grand service à l’OM

Publié le 23 juillet à 04h00 par Thibault Morlain

Ces dernières heures, les fans de l’OM s’enflamment à propos d’une possible arrivée de Cristiano Ronaldo. Si le Portugais veut quitter Manchester United cet été, il semble toutefois très difficile de voir CR7 débarquer sur la Canebière dans les semaines à venir. En revanche, Cristiano Ronaldo pourrait possiblement rendre service à l’OM durant ce mercato estival. Explications.

Un an seulement après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo voudrait faire ses valises. Les Red Devils ne disputant la Ligue des Champions, le Portugais souhaiterait jouer cette compétition et chercherait donc un nouveau club. Reste maintenant à trouver une destination. Cette situation donne ainsi des idées aux fans de l’OM. En effet, sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais ont lancé le hashtag # RonaldOM afin de réclamer l’arrivée de Cristiano Ronaldo du côté du Vélodrome.

Direction l’Atlético de Madrid ?

Compte tenu des moyens de l’OM, il semble impossible de faire venir Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes, agent de CR7, est toutefois au travail pour lui trouver un nouveau club. Alors que le Portugais rêvait dernièrement de rejoindre le Bayern Munich pour remplacer Robert Lewandowski, le voilà désormais annoncé avec insistance du côté de l’Atlético de Madrid. Après le Real Madrid, Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre les Colchoneros. Mais encore faut-il que cette opération soit possible financièrement...

Griezmann sacrifié ?

Selon les informations d’ El Larguero , Jorge Mendes serait d’ailleurs optimiste concernant la piste menant à l’Atlético de Madrid pour Cristiano Ronaldo. Mais il faudra donc faire de la place économiquement et Antoine Griezmann pourrait en faire les frais. Comme expliqué par le média ibérique, l’arrivée de Cristiano Ronaldo pourrait se résoudre avec le départ de joueurs à gros salaire comme Griezmann, lui qui est actuellement prêté par le FC Barcelone chez les Colchoneros.

📻 Informa @antonmeana 🇵🇹 Jorge Mendes sigue siendo optimista con la llegada de Cristiano Ronaldo al Atlético 💰 Si el problema es económico, se puede trabajar todo el verano para encontrar una salida a jugadores con alto salario 🏧 Griezmann y Saúl son dos claros ejemplos pic.twitter.com/TW59f484oW — El Larguero (@ellarguero) July 21, 2022

