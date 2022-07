Foot - Mercato

Manchester United se positionne clairement sur l’avenir de Ronaldo

Publié le 22 juillet à 12h10 par Jules Kutos-Bertin

Annoncé sur le départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo n’attise plus vraiment les convoitises sur le marché des transferts. A 37 ans, l’international portugais pourrait donc rester une saison de plus avec les Red Devils. En attendant que le quintuple Ballon d’Or fasse son retour à l’entraînement, Erik ten Hag lui a envoyé un nouveau message.

Et si Cristiano Ronaldo changeait encore de club cet été ? Un an seulement après son retour à Manchester United, le Portugais voudrait déjà quitter les Red Devils . Mécontent de la saison réalisée par son équipe, Ronaldo souhaite disputer la Ligue des Champions. Plusieurs équipes ont donc été citées parmi les prétendants pour l’accueillir, dont le PSG.

Pas de réel intérêt pour Cristiano Ronaldo

Mais contrairement à ce que certaines médias affirmaient, Le 10 Sport est en mesure de vous confirmer que Cristiano Ronaldo n’a pas été proposé au PSG. Derrière, les options restaient nombreuses. Chelsea, l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich, plusieurs clubs sont revenus dans les discussions mais aucun ne semble vraiment intéressé.

Retour en septembre 2021 quand Cristiano Ronaldo inscrivait un doublé face à Newcastle pour son grand retour avec Manchester United 🤩pic.twitter.com/sABnMAKRZ0 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 21, 2022

Erik ten Hag l’attend de pied ferme