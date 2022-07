Cristiano Ronaldo fixe ses conditions, Mendes passe à l’action

Foot - Mercato - Manchester United

Désireux d’entamer un nouveau chapitre dans sa carrière à 37 ans, Cristiano Ronaldo espère quitter Manchester United avant la fin du marché des transferts. Le Portugais est d’ailleurs disposé à faire de gros efforts financiers pour rejoindre un nouveau club, mais Jorge Mendes peine à trouver preneur.

C’est le feuilleton mercato de l’été. À 37 ans, Cristiano Ronaldo espère quitter Manchester United afin de participer à la prochaine édition de la Ligue des champions, et Jorge Mendes n’a pas tardé avant d’activer son réseau pour tenter de trouver un point de chute à son client. Problème, les pistes sérieuses sont rares, voire inexistantes pour Cristiano Ronaldo, pourtant disposé à faire de gros efforts.

D’après les informations divulguées par Ben Jacobs sur Twitter , Jorge Mendes tente par tous les moyens de convaincre les dirigeants européens de miser sur Cristiano Ronaldo. L’agent indiquerait en effet aux clubs sondés que le quintuple Ballon d’Or est prêt à accepter une réduction significative de son salaire, pouvant atteindre 30%. L’international portugais de 37 ans a déjà une idée précise du club qu’il souhaite rejoindre, désireux de disputer la Ligue des champions mais également de faire partie d’un effectif étoffé dans lequel il se sentirait soutenu, à l’inverse de sa situation à Manchester United.

