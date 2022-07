Foot - Mercato - Manchester United

Le transfert de Cristiano Ronaldo dicté par... Antoine Griezmann ?

Publié le 20 juillet à 14h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Manchester United, Cristiano Ronaldo voudrait changer de club dès cet été. Alerté par la situation de CR7, l'Atlético de Madrid examinerait l'idée de boucler son transfert lors de ce mercato estival. Mais pour se donner les moyens de recruter Cristiano Ronaldo, Diego Simeone devra sacrifier un ou plusieurs attaquants au préalable.

Alors que son séjour à la Juventus ne lui convenait plus, Cristiano Ronaldo a décidé de plier bagages et de faire son retour à Manchester United lors du dernier mercato estival. Toutefois, CR7 regretterait déjà son choix. Passé à côté de sa saison, Manchester United devra se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine. Bien conscient de la situation, Cristiano Ronaldo aimerait prendre le large dès cet été pour pouvoir continuer à évoluer en Ligue des Champions. Dans cette optique, la star portugaise aurait demandé à la direction des Red Devils de le laisser partir en cas de bonne offre, comme annoncé dernièrement par The Times .





L'Atlético trop court financièrement pour recruter Cristiano Ronaldo

Et pour donner une toute nouvelle trajectoire à sa carrière, Cristiano Ronaldo pourrait rebondir du côté de l'Atlético. Mais d'après le maire de Madrid, son passé au Real pourrait faire capoter l'opération. « Cristiano Ronaldo ? C'est une option rejetée. C'est un grand footballeur, mais je ne pense pas qu'il soit prêt à jouer pour l'Atlético de Madrid à cause de son passé. Une certaine partie des fans ne l'accepterait pas » , a jugé José Luis Martínez-Almeida lors d'un entretien accordé à Despierta San Francisco, avant d'en rajouter une couche au micro d' AS : « C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, et encore plus si je parle en tant que maire et non en tant que fan. Chez moi, le thème sentimental s'oppose au thème sportif. Personne ne peut douter que c'est un grand joueur, il a de grands chiffres, mais d'un point de vue sentimental, il est difficile à gérer. C'est comme tout, on dit que si tu le fais signer, quand il marquera des buts tout sera oublié. Ce qui est certain, c'est que c'est un grand athlète et qu'il lui reste encore des années au top de sa performance... ».

L'Atlético doit vendre pour 40M€ pour le transfert de Cristiano Ronaldo

En plus de son passé au Real, Cristiano Ronaldo pourrait voir d'autres obstacles plomber son transfert vers l'Atlético de Madrid. D'après les indiscrétions d' AS , CR7 serait encore loin d'un départ chez les Colchoneros . En effet, il ne serait pas encore possible de parler d'une opération en cours car l'Atlético de Diego Simeone n'aurait pas la capacité d'assumer le transfert de Cristiano Ronaldo à l'heure actuelle et parce que Manchester United ne voudrait pas le vendre.

Simeone a une chance pour CR7 grâce à Antoine Griezmann