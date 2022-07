Foot - Mercato

A Madrid, on en remet une couche sur le retour de Ronaldo

Publié le 19 juillet à 22h30 par Axel Cornic

En l’espace d’un an, Cristiano Ronaldo pourrait quitter deux clubs. Après la Juventus l’été dernier, le Portugais souhaiterait laisser tomber Manchester United, qui n’a pas réussi à se qualifier en Ligue des Champions la saison dernière. Les options ne sont toutefois pas nombreuses pour la star portugaise, même si la presse espagnole a évoqué un improbable transfert à l’Atlético de Madrid.

Que se passe-t-il avec Cristiano Ronaldo ? Il y a tout juste un an, le Portugais décidait de quitter la Juventus avant la fin de son contrat, estimant que le club ne partageait plus ses ambitions. Il a ainsi souhaité boucler la boucle en retrouvant Manchester United, le club qui l’a consacré au plus haut niveau et qui cherche à se relancer depuis des années. Or, si Cristiano Ronaldo a encore eu un rendement exceptionnel à 37 ans, on ne peut pas vraiment dire que l’équipe autour de lui a emboité le pas. C’est une nouvelle saison décevante qui s’est en effet terminée en mai dernier pour Manchester United, qui ne disputera pas la Ligue des Champions lors du prochain exercice.

Cristiano Ronaldo cherche un nouveau club...

Ainsi, la presse britannique a annoncé que Cristiano Ronaldo ne souhaiterait pas poursuivre dans un club qui ne dispute même pas la plus prestigieuse compétition européenne. Son nom a été lié aux plus grandes écuries européennes comme le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et même Chelsea... sans succès ! Aucun club ne semble en effet disposé à ouvrir la porte à l’homme aux cinq Ballons d’Or, qui à son âge semble encore avoir faim de trophées.

« Ronaldo à l’Atlético ? Une certaine partie des fans ne l'accepterait pas »

Une piste assez surprenante a fait surface ces derniers jours. Plusieurs médias espagnols ont en effet annoncé un grand retour de Cristiano Ronaldo à Madrid ! Cela ne se ferait pas au Real Madrid, mais plutôt du côté du grand rival de l’Atlético de Madrid, que Cristiano Ronaldo a si souvent martyrisé au cours de sa carrière. « Une certaine partie des fans ne l'accepterait pas » a tranché José Luis Martinez-Almeida, maire de Madrid, lors d’un récent entretien accordé à MARCA . « C'est un grand footballeur, mais je ne pense pas qu'il soit prêt à jouer pour l'Atlético de Madrid à cause de son passé ».

« Quand il marquera des buts tout sera oublié, mais... »