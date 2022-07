Foot - Mercato - OM

Mercato : Le nouveau transfert de Longoria moins simple que prévu ?

Publié le 19 juillet à 22h00 par Axel Cornic

Pablo Longoria a annoncé négocier avec l’AS Roma pour le transfert de Jordan Veretout, qui ne semble plus du tout rentrer dans les plans de José Mourinho. En France on annonce que l’international français pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille dès les prochains jours, mais en Italie on freine les choses, ce mardi.

Qui sera le prochain coup de Pablo Longoria ? La président de l’OM semble intenable en ce moment et alors que les arrivées de Jonathan Clauss et Ruben Blanco devraient bientôt être officialisées, d’autres pourraient bientôt tomber. C’est le cas de Jordan Veretout, joueur régulièrement lié à l’OM ces derniers mois.

Longoria avoué négocier avec la Roma pour Veretout

« On a discuté de différents profils de joueurs. Veretout est un joueur de Rome. Nuno Tavares cherche encore sa place à Arsenal » a déclaré Longoria ce mardi, en conférence de presse. « On va voir dans les prochaines semaines, on recherche un joueur à gauche. On parle de joueurs de haut niveau avec beaucoup de sollicitations. C'est un marché où il faut être patient ».

En Italie, on refroidi les ardeurs de l’OM

A en croire les informations de Thibaud Vézirian, le milieu de l’AS Roma pourrait débarquer à l’OM dès les prochains jours, avec un accord qui pourrait donc être trouvé dès ce mercredi. Le son de cloche est totalement différent en Italie, puisque le journaliste Gianluigi Longari explique que cette opération serait tout sauf simple et rapide, pour l’OM.