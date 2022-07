Foot - Mercato

Mercato : Le Real Madrid prend une grosse décision pour Cristiano Ronaldo

Publié le 18 juillet 2022 à 23h30 par Hugo Ferreira mis à jour le 18 juillet 2022 à 23h37

Après avoir fait son retour à Manchester United l'été dernier, Cristiano Ronaldo envisage déjà de plier bagage. Faute de Ligue des champions, le Portugais souhaiterait changer d'air et Jorge Mendes s'active pour lui trouver un point de chute. Les rumeurs sont nombreuses concernant le numéro 7, mais de son côté, le Real Madrid aurait d'ores et déjà exclu un retour de son ancienne star.

Après trois saisons à la Juventus, Cristiano Ronaldo décidait l'été dernier de faire ses valises pour effectuer son grand retour à Manchester United, 12 ans après son départ. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu. Avec une 6ème place au classement de Premier League, les Red Devils n’ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, malgré les 18 buts de l’international portugais. Ainsi, celui-ci remettrait son avenir en question.

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United

Seulement un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait déjà faire ses valises. L’international portugais souhaiterait continuer à disputer la Ligue des champions, et voudrait se lancer dans une nouvelle aventure. Plusieurs destinations ont déjà été évoquées. Chelsea, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid et même le FC Barcelone ont été cités. Comme vous l'a révélé le10sport.com, une arrivée de CR7 au PSG n'est pas envisagée, et il en est de même pour le Real Madrid.

Un retour au Real Madrid ?

Après avoir échoué dans le dossier Kylian Mbappé et avoir également abandonné Erling Haaland, le Real Madrid pourrait envisager de rapatrier Cristiano Ronaldo, qui était parti en 2018 après 9 saisons passées au club. Toutefois, cette option serait déjà exclue. En effet, pour le site FootballTransferts , Ben Jacobs a abordé l’avenir du joueur de 37 ans. Selon les informations du journaliste de CBS , les Merengue ne sont pas intéressés à l’idée d’un retour de l’international portugais. Une porte qui se ferme donc pour Ronaldo, alors Manchester United espère encore conserver sa star.

