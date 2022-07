Foot - Mercato - Manchester United

Cette annonce fracassante sur le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 19 juillet à 16h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Cristiano Ronaldo voudrait quitter Manchester United dès cet été. En effet, CR7 aurait demandé à sa direction de le laisser partir en cas de bonne offre. Invité à se prononcer sur un possible transfert de Cristiano Ronaldo à l'Atlético, le maire de Madrid a fait passer un message clair.

Seulement un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait prendre le large. En effet, d'après les dernières indiscrétions du Times , CR7 aurait demandé à sa direction de le laisser partir lors de ce mercato en cas de bonne offre. Mais quel club serait prêt à s'offrir les services de Cristiano Ronaldo cet été ?

«Cristiano Ronaldo ? C'est une option rejetée»

Lors d'un entretien accordé à Despierta San Francisco , José Luis Martínez-Almeida s'est prononcé sur un possible transfert de Cristiano Ronaldo à l'Atlético. Et à en croire le maire de Madrid, CR7 ne posera pas ses valises chez les Colchoneros . « Cristiano Ronaldo ? C'est une option rejetée. C'est un grand footballeur, mais je ne pense pas qu'il soit prêt à jouer pour l'Atlético de Madrid à cause de son passé », a jugé José Luis Martínez-Almeida, avant d'expliquer que l'ex-star du Real Madrid ne fera jamais l'unanimité auprès des supporters du Wanda Metropolitano.

