Mercato - PSG : Campos veut s’attaquer au «nouveau Neymar»

Ce jeudi, Endrick fête ses 16 ans. Un nom encore méconnu en Europe, mais l’attaquant brésilien est considéré comme un futur crack dans son pays, et cela n’a pas échappé aux cadors du Vieux Continent. Le PSG serait notamment attentif à l’évolution de la pépite auriverde, tout comme le Real Madrid, le FC Barcelone, ou encore quelques mastodontes de Premier League.

Alors qu’il fête ses 16 ans en ce 21 juillet, Endrick peut légalement signer son premier contrat professionnel avec Palmeiras jusqu’en 2025, mais la pépite auriverde ne devrait pas rester aller au terme de son bail. Cela faisait longtemps qu’un joueur n’avait pas suscité autant d’attentes au Brésil, où l’on compare déjà le jeune attaquant à Ronaldo ou encore Neymar. Au cours de la première moitié de cette année, celui-ci a marqué 21 buts en 20 matchs (la grande majorité contre des adversaires ayant jusqu'à cinq ans de plus), et compte 87 buts en 115 apparitions sous le maillot de Palmeiras comme le souligne le quotidien Sport . Ce qui n’a pas échappé aux cadors européens, qui se préparent à une grosse bataille dans ce dossier.

Le PSG s’intéresse à Endrick, la liste des cadors intéressée est très longue

Et le PSG a bien l’intention d’avoir son mot à dire dans ce dossier. Il y a quelques jours, le journaliste brésilien Jorge Nicola annonçait que le club de la capitale avait rejoint la longue liste des prétendants pour l’attaquant de Palmeiras. Une tendance que confirme le Daily Mail . Selon le tabloïd anglais, le PSG est bien positionné sur Endrick, tout comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool, Chelsea, Manchester City ou encore United, et la liste serait encore longue ajoute le Mail .

« Je dois rester humble »

Forcément, la pression est grande sur les épaules d’Endrick, dont le transfert pourrait être acté dans deux ans, à sa majorité. Interrogé par le Daily Mail sur le sujet, la pépite auriverde refuse de céder à la pression. « Comment puis-je faire face au battage médiatique ? J'essaie de me souvenir que je suis très jeune, que je suis encore un enfant et que ce n'est qu'un jeu. Je ne veux pas le prendre trop au sérieux. Oui, je veux être sérieux dans ma carrière, mais pendant le match, je veux m'amuser le plus possible , confie Endrick. Je sais que je n'en suis pas encore là, je sais que j'ai beaucoup de travail à faire , ajoute-t-il en évoquant un avenir en Europe. Je remercie Dieu, je dois rester humble et me souvenir des difficultés que j'ai traversées - cela me donne la force de continuer. »

« Si ce n'est pas un club stable, qui travaille bien et qui a un projet clair et solide, ce sera un risque pour le joueur »