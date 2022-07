Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier règle déjà le mercato de Neymar

Publié le 17 juillet 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'avenir de Neymar fait parler. Et pour cause, la révolution au PSG pourrait être fatale au Brésilien qui n'entre pas totalement dans les critères affichés par Nasser Al-Khelaïfi. Néanmoins, Christophe Galtier semble bien compter sur le numéro 10 de la Seleçao. Le nouvel entraîneur du PSG répète effectivement son intention de conserver Neymar.

Arrivé en 2017 pour 222M€, Neymar traverse une période délicate au PSG. Le Brésilien n'est plus le leader du projet, un statut désormais confié à Kylian Mbappé, et son départ est même parfois évoqué. Il faut dire que le numéro 10 de la Seleçao a déçu ces derniers mois, mais son transfert sera difficile à boucler. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar disposait deux de saisons supplémentaires en option dans son contrat. Par conséquent, depuis le 1er juillet, le Brésilien est lié au PSG jusqu'en 2027. Et pourtant, Nasser Al-Khelaïfi a récemment jeté un froid sur l'avenir de l'ancienne pépite de Santos.

Le coup de pression d'Al-Khelaïfi

En effet, interrogé par Le Parisien , le président du PSG lâchait ce qui ressemble à un coup de pression à Neymar : « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. On arrête de dire : "On veut gagner ça et ça et ça." On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour . »

PSG : Premier coup dur pour la saison de Neymar https://t.co/NJ47NFisP9 pic.twitter.com/kONogBHGLQ — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 15, 2022

Galtier ne veut pas d'un transfert de Neymar

Un avis pas entièrement partagé par Christophe Galtier. Lors de sa présentation officielle, le nouvel entraîneur du PSG assurait en effet qu'il compte sur Neymar : « Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir un joueur comme lui dans son équipe ? J'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar . » Un discours qu'il a répété ce samedi dans les colonnes de L'EQUIPE : « Oui, j'ai été clair. Après, je le répète, sur ce domaine de compétences, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas maîtriser. Je vais m'adapter à l'effectif que j'ai, je le veux le plus fort possible. On doit le réduire, mais je le veux le plus fort possible. Une équipe est toujours plus forte avec des grands joueurs. Et Neymar en est un . »

Neymar sait à quoi s'attendre