PSG : Sur le mercato, Neymar est invendable, et voilà pourquoi

Publié le 23 juillet à 15h00 par Arthur Montagne

Recruté pour 222M€ en 2017, Neymar ne semble plus autant assuré de rester au PSG qu'auparavant. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi a clairement laissait entendre que le Brésilien n'était plus intrensférable. Néanmoins, sur le marché, le numéro 10 du PSG est pratiquement impossible à vendre en raison de son salaire notamment. C'est la raison pour laquelle, Neymar pourrait finalement rester à Paris.

Neymar n'est plus le leader du projet QSI. Une phrase qui semblait impossible à écrire en 2017 lorsque le PSG lâchait 222M€ pour recruter le Brésilien en provenance du FC Barcelone. Et pourtant, cinq ans plus tard, c'est la réalité. Entre blessures à répétition, comportement pas toujours jugé professionnel, et des prestations loin de répondre aux attentes suscitées par son transfert, le numéro 10 de la Seleçao a vu son statut s'effriter à Paris. Entre temps, Kylian Mbappé a pris une dimension énorme au PSG et sa prolongation jusqu'en 2025 en fait le leader incontestable du nouveau projet parisien qui pourrait d'ailleurs de moins en moins être adapté à Neymar compte tenu de la nouvelle rigueur affichée.

Al-Khelaïfi ouvre la porte à un transfert de Neymar

C'est d'ailleurs en ce sens que Nasser Al-Khelaïfi a récemment mis un gros coup de pression à Neymar dans les colonnes du Parisien. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. On arrête de dire : "On veut gagner ça et ça et ça." On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour », lançait le président du PSG. Mais même si Neymar est sur le marché, le vendre ne sera pas chose aisée.

Galtier compte sur Neymar

D'autant plus que, pour commencer, Christophe Galtier semble avoir un avis différent de celui de sa direction sur le cas Neymar. Lors de sa présentation officielle en tant qu'entraîneur du PSG, l'ancien coach du LOSC a effectivement affiché sa volonté de s'appuyer sur le Brésilien. « Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir un joueur comme lui dans son équipe ? J'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar . » Un discours qu'il a répété ce samedi dans les colonnes de L'EQUIPE : « Oui, j'ai été clair. Après, je le répète, sur ce domaine de compétences, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas maîtriser. Je vais m'adapter à l'effectif que j'ai, je le veux le plus fort possible. On doit le réduire, mais je le veux le plus fort possible. Une équipe est toujours plus forte avec des grands joueurs. Et Neymar en est un . »

Un contrat long, un salaire énorme et une volonté claire

De toute façon, même si Christophe Galtier avait voulu se séparer de Neymar, comment réussir à le vendre ? Cela semble impossible. D'une part, les clubs capables d'assumer le salaire de la star brésilienne sont très rares. Il faut ainsi se tourner vers la Premier League où Chelsea et Manchester United, en cas de départ de Cristiano Ronaldo, pourraient offrir deux options crédibles au Brésilien. Mais ces dossiers ne semblent pas se décanter. Et surtout, Neymar a-t-il envie de rejoindre l'Angleterre ? Rien n'est moins sûr. Sa situation contractuelle ne facilite pas non plus un départ. Et pour cause, comme révélé par le10sport.com, deux options ont été incluses dans son contrat lors de sa prolongation jusqu'en 2025. A chaque fois pour prolonger d'un an. Par conséquent, le Brésilien est lié au PSG pour encore cinq ans ! Neymar dispose donc d'un contrat blindé, et n'a pas spécialement envie de quitter la capitale cet été. Sur le mercato, les clubs ne se bousculent pas pour le recruter. Autrement dit, le numéro 10 parisien semble totalement invendable.