OM : Jackpot en vue pour Longoria avec ce transfert ?

Publié le 24 juillet à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il fait partie des grandes satisfactions de ces derniers mois en attaque pour l’OM, Bamba Dieng dispose désormais d’une grosse cote sur le marché des transferts. Et Pablo Longoria, qui désire boucler des ventes avant la fin du mercato estival, entend bien se séparer de l’attaquant sénégalais…

Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, Bamba Dieng (22 ans) avait déjà été très courtisé lors du dernier mercato hivernal, et l’histoire se répète pour cet été. Pourtant, à l’occasion des Trophées UNFP en mai dernier, l’attaquant sénégalais avait fait une annonce très claire sur son avenir à l’OM : « Je serai à l’Olympique de Marseille la saison prochaine », avait indiqué Dieng. Mais qu’en est-il du côté de sa direction ?

Mercato - OM : Le nouveau transfert de Longoria moins simple que prévu ? https://t.co/L9NMgbI3Yg pic.twitter.com/5U0RNlUHem — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Longoria a fait une annonce sur Dieng…

Alors que l’OM n’a pas hésité à mettre 10M€ sur la table pour faire venir Luis Suarez en provenance de Grenade, Pablo Longoria a assuré en conférence de presse que ce dossier n’était en aucun cas lié à l’avenir de Bamba Dieng : « Ça n'ouvre pas plus la porte à un départ de Dieng. Luis Suarez a des caractéristiques différentes. Il était nécessaire de le prendre. On voulait ce profil pour développer l'idée de jeu d'Igor Tudor ». Pourtant, la réalité est claire : en plus de Dieng et Suarez, l’OM compte en plus Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu au poste d’attaquant, et tous ne resteront pas d’ici la fin du mercato.

… Mais l’OM compte bien le vendre

Comme l’a clairement indiqué La Provence dans ses colonnes samedi, Pablo Longoria ne souhaite pas conserver Bamba Dieng en réalité, et entend bien profiter de la grosse cote de son attaquant sur le marché (courtisé par Fribourg notamment) pour le vendre en cette période de mercato estival et récupérer une belle somme. Le président de l’OM souhaite impérativement renflouer les caisses après avoir bouclé un certain nombre de renforts, et cela devrait donc passer par un départ de Bamba Dieng qui a d’ailleurs été laissé sur le banc pendant de l’intégralité du match amical contre Norwich vendredi..

Dieng ne va pas faciliter les choses