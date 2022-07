Foot - Mercato - OM

OM : Bamba Dieng sur le départ ? Longoria donne sa réponse

Publié le 19 juillet à 15h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé dans le collimateur de Fribourg, Bamba Dieng pourrait être amené à quitter l’OM avant la fin du mercato. Pablo Longoria, qui vient de boucler l’arrivée de Luis Suarez en attaque, a évoqué le cas Dieng ce mardi et semble pourtant exclure l’hypothèse d’une vente de l’attaquant sénégalais.

Lundi soir, à la surprise générale, l’OM a officialisé un accord de principe avec Grenade pour l’arrivée de l’attaquant colombien Luis Suarez (24 ans). Le premier renfort de l’été en attaque, qui pourrait potentiellement provoquer un départ dans la foulée…

Dieng a la cote en Allemagne

En effet, L’EQUIPE a annoncé ce mardi que Bamba Dieng (22 ans) figurait sur la short-list de Fribourg qui envisagerait une offre à hauteur de 8M€ pour l’attaquant sénégalais, mais l’OM ne serait pas disposé à discuter en dessous de 15M€ dans ce dossier. Et il semble même que Pablo Longoria ne soit pas forcément enclin à vendre Dieng malgré l’arrivée de Luis Suarez.

