PSG : C’est imminent pour ce transfert à 16M€

A l’occasion de ce marché des transferts, le PSG a déjà fait venir deux nouveaux joueurs pour Christophe Galtier : Vitinha et Hugo Ekitike. Mais en coulisses, Luis Campos ne s’arrête pas de travailler pour recruter d’autres joueurs. De nombreux noms circulent et un dossier semble en passe d’être conclu. En effet, l’arrivée de Nordi Mukiele en provenance du RB Leipzig serait imminente. Des précisions ont d’ailleurs été apportées sur cette opération.

Bientôt une 3ème recrue pour le PSG ! En cette intersaison, le club de la capitale poursuit se révolution. Alors que cela a débuté en interne, cela se poursuit maintenant dans l’effectif. Luis Campos est ainsi aux manettes du recrutement parisien. Et après avoir venir Vitinha et Hugo Ekitike, le Portugais s’apprête à boucler l’arrivée de Nordi Mukiele. Ancien de Montpellier, le polyvalent défenseur va débarquer du RB Leipzig. Cela ne serait maintenant qu’une question d’heures pour l’officialisation de Mukiele au PSG.

Nordi Mukiele est donc attendu très prochainement au PSG afin de s’engager avec le club de la capitale. Pour quel prix ? Selon les informations de Fabrizio Romano, l’opération pourrait monter jusqu’à 16M€ avec les bonus. Tel serait donc le prix pour racheter la dernière année de l’ancien joueur de Montpellier, actuellement au RB Leipzig. De son côté, L’Equipe précise que dans un premier temps, il était question d’un prêt avec obligation d’achat, comme cela a été fait avec Reims pour Hugo Ekitike. Finalement, entre le PSG et Leipzig, ça va se régler avec un transfert de Mukiele.

More on Nordi Mukiele deal exclusive news. Been told Paris Saint-Germain will pay almost €12m guaranteed fee plus add-ons up to potential €16m full package. 🚨🔴🔵 #PSGPSG are prepared to complete the deal for Mukiele as third signing of the summer.Here we go. pic.twitter.com/DD53P5Y7Xz