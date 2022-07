Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle bombe du Barça sur Lionel Messi

24 juillet

Parti libre l’été dernier pour rejoindre le PSG, Lionel Messi en avait gros sur le coeur en quittant le FC Barcelone. Si la Pulga a connu une saison délicate dans la capitale, l'Argentin semble se préparer au mieux pour l’exercice à venir alors que son contrat expire en juin 2023. Le Barça, quant à lui, n’a toujours pas oublié Lionel Messi. Joan Laporta, le président du club, a d’ailleurs lâché une nouvelle bombe qui pourrait inquiéter les dirigeants du PSG.

La prolongation de Lionel Messi constituait l’un des plus grands feuilletons de l’été dernier. En fin de contrat, la Pulga voyait le FC Barcelone peiner à réunir une somme suffisante pour allonger son contrat. Malgré le fait que le septuple Ballon d’Or était prêt à quelques sacrifices, il n’y avait rien à faire. Finalement, Lionel Messi est parti libre du FC Barcelone et a rejoint le PSG. Toutefois, Joan Laporta n’a toujours pas oublié la star argentine. Le président du Barça espère d’ailleurs que l’histoire entre le club et Lionel Messi n’est pas encore finie, alors que le contrat de l’Argentin expire en juin 2023.

¿Volverá Messi al Barcelona'''El capítulo Messi no ha terminado en el Barça.Me siento en deuda con Lionel''Joan Laporta con @carodelas 👇 pic.twitter.com/1s0qhFzrAa — Jorge Ramos y su Banda (@ESPN_JorgeRamos) July 24, 2022

« En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi »

« Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi » a expliqué Joan Laporta au micro d’ ESPN depuis Las Vegas. Parti libre pour rejoindre le PSG après ne pas avoir réussi à prolonger son contrat, Lionel Messi verrait ainsi la porte être encore ouverte pour son avenir.

