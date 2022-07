Foot - Mercato - PSG

L'avenir de Messi fait parler, cette annonce sur son transfert

Publié le 23 juillet à 17h10 par Dan Marciano

Lié au PSG jusqu'en 2023, Lionel Messi devrait être l'un des acteurs du prochain mercato estival. L'international argentin aura le choix entre prolonger son contrat avec le club parisien ou bien terminer sa carrière en MLS. Selon certains connaisseurs du football américain, le joueur pourrait s'épanouir au sein de ce championnat.

Le PSG commence à avancer ses pions dans le dossier Lionel Messi. Selon les informations de Marca, le club parisien envisagerait de prolonger le contrat de la star, qui arrive à son terme en juin 2023. Mais âgé aujourd'hui de 35 ans, Messi pourrait se laisser tenter par un départ en MLS. Le joueur pourrait terminer sa carrière légendaire aux Etats-Unis comme l'annoncent certains médias américains. Ancien membre du FC Barcelone, Andreu Fontas a indiqué que le septuple Ballon d'Or pourrait s'épanouir au sein de championnat.

« Je le vois très bien dans des villes comme Miami, New York ou Los Angeles »

« Messi serait-il attiré par le fait de jouer en MLS ? Je le crois sincèrement. Je suis convaincu que c'est un championnat qui attire les grands joueurs européens. Après tout, les États-Unis sont un très grand pays et possèdent des villes qui sont très attrayantes pour les joueurs. Je pense que même en termes d'image, cela peut être un aspect très important. Je le vois très bien dans des villes comme Miami, New York ou Los Angeles. Des joueurs comme Messi ou Cristiano peuvent être attirés pour jouer dans des grandes villes et dans un championnat où je suis sûr qu'ils feraient des chiffres incroyables avec le niveau qu'ils ont atteint » a confié le joueur de Kansas City dans un entretien à Marca .

Un départ à l'Inter Miami évoqué pour 2023

En mai dernier, le journaliste Alex Candal avait indiqué que Lionel Messi envisageait de racheter 35% des parts de l'Inter Miami et de rejoindre la franchise en tant que joueur lors de l'été 2023. Reste à savoir si l'Argentin investira bien dans l'équipe détenue notamment par David Beckham.